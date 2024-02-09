ЦИК Азербайджана обнародовал итоги президентских выборов

09 февраля 2024, 13:46

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После обработки 100% бюллетеней со всех избирательных участков действующий президент Ильхам Алиев побеждает с 92,12% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля состоялось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана, на участках были скопления людей. ЦИК сообщила о том, что действующий президент страны, по предварительным подсчетам, набрал более 92% голосов, явка составила 76,73%. Оппозиция назвала выборы сфальсифицированными и потребовала отменить их итоги. СМИ распространили видео о фальсификациях, госструктуры назвали их фейками. Аналитики указали на активное использование административного ресурса, в том числе для принуждения бюджетников и сотрудников частных предприятий к участию в "каруселях". По их мнению, массовые фальсификации применялись с целью продемонстрировать высокий уровень явки и поддержки Ильхама Алиева после восстановления территориальной целостности страны. Европейские наблюдатели подчеркнули, что выборы прошли в условиях ограничения свобод, а серьезные нарушения заставляют усомниться в результатах подсчета голосов. Специалисты в области мониторинга выборов уверены, что соперники Алиева не будут оспаривать итоги выборов.

Центральная избирательная комиссия Азербайджана обнародовала итоги внеочередных президентских выборов. После обработки ста процентов бюллетеней со всех 6537 избирательных участков действующий президент Ильхам Алиев побеждает с 92,12% голосов (4 577 693 голоса). Далее идут самовыдвиженец Захид Орудж, набравший 2,17% голосов (107 877), глава партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа - 1,98% (98 623), председатель партии Народного фронта целостного Азербайджана Гудрат Гасангулиев - 1,72% (85 607), Рази Нуруллаев - 0,80% (39 727), Эльшад Мусаев - 0,66% (32 956), Фуад Алиев - 0,53% (26 561). Явка составила 76,73% избирателей, следует из данных ЦИК.

Теперь результаты выборов в течение 10 дней будут направлены на проверку и утверждение Конституционного суда, сказали в ЦИК.

Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли на фоне отсутствия реальной конкуренции и сильных кандидатов. На выборах не было независимого наблюдения, в стране фактически уничтожена свободная пресса, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Кандидат без конкурентов: как Алиев уже в пятый раз побеждает на выборах".

Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Очередные выборы Алиева".