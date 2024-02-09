"Альянс наблюдателей" подтвердил нарушения на выборах в Азербайджане

09 февраля 2024, 13:41

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Сведения о вбросах бюллетеней, повторных голосованиях и помехах наблюдателям на внеочередных выборах президента Азербайджана подтверждаются, заявил в своем отчете "Альянс наблюдения за выборами". Выборы не были демократическими, констатировал глава организации.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля состоялось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана. Оппозиция назвала выборы сфальсифицированными и потребовала отменить их итоги. Вбросы бюллетеней, прибытие избирателей группами, голосование незарегистрированных избирателей зафиксированы наблюдателями Центра мониторинга выборов и обучения демократии на 105 участках. Эти нарушения говорят о фальсификации итогов выборов президента, заявили правозащитники.

Аналитики указали на активное использование административного ресурса, в том числе для принуждения бюджетников и сотрудников частных предприятий к участию в "каруселях". По их мнению, массовые фальсификации применялись с целью продемонстрировать высокий уровень явки и поддержки Ильхама Алиева. Европейские наблюдатели подчеркнули, что выборы прошли в условиях ограничения свобод, а серьезные нарушения на выборах заставляют усомниться в результатах подсчета голосов. При этом специалисты в области мониторинга выборов уверены, что соперники Алиева не будут оспаривать итоги выборов.

Созданный азербайджанскими активистами «Альянс наблюдения за выборами» (АНВ) обнародовал предварительное заключение о результатах мониторинга внеочередных президентских выборов. Мониторинговая миссия этой структуры состояла из семи экспертов и 20 краткосрочных наблюдателей, которые отслеживали процесс голосования и подведения его итогов на 120 избирательных участках на территории 20 избирательных округов.

В то время, как основные оппозиционные партии бойкотировали выборы, кандидат от правящей партии «Ени Азербайджан», действующий президент Ильхам Алиев не столкнулся с какими-либо трудностями, указали авторы документа, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". "Наряду с общей ограничительной предвыборной средой многочисленные нарушения в день голосования нарушили в значительной мере целостность и честность выборов", - говорится в документе.

В день выборов представители АНВ по меньшей мере на 11 избирательных участках фиксировали проблемы наблюдателей с отслеживанием голосования с благоприятных точек, столкнулись с препятствиями в ведении фото- и видеосъемок. В некоторых случаях наблюдатели незаконно были удалены с помощью полиции, говорится в отчете.

Несмотря на то, что все участки, где были наблюдатели АНВ, были хорошо оснащены техническим оборудованием, более чем на половине из них члены избирательных комиссий проигнорировали процедуры при открытии участков.

65% избирательных участков были организованы в неудобной для наблюдения форме, 70% участков были недоступны для лиц с ограниченными возможностями. На 45% участков были зафиксированы случаи голосования лиц, не имеющих местной регистрации, на 20% - повторные голосования, на 15% - вбросы бюллетеней пачками, на 60% - прибытия избирателей на участки группами.

При подсчете голосов во многих случаях не была обеспечена прозрачность. Так, на 35% участках наблюдатели не имели возможности удобно наблюдать за процессом подсчета голосов. Более чем на половине участков наблюдателям в нарушение закона не были выданы итоговые протоколы, указали авторы отчета.

"Наши наблюдения дают основания утверждать, что внеочередные выборы были неконкурентными и прошли в атмосфере ограничения прав и свобод, обеспечение которых важны для демократичности выборов", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава АНВ Мамед Мамедзаде.

Он отметил, что рекомендации по совершенствованию Избирательного кодекса, которые неоднократно выдавали на протяжении многих лет местные и международные организации, включая Венецианскую комиссию Совета Европы, и в этот раз не были реализованы. "Используя недемократические дополнения к Конституции 2016 года, досрочное назначение выборов нарушило принцип периодичности выборов. Непредоставление общественности финансовой информации о кандидатах нарушило принцип прозрачности и подорвало доверие общества к выборам. В целом кандидаты не показали серьезной политической конкуренции с действующим президентом, а период выборов был отмечен слабым общественным интересом", - сказал Мамедзаде.

По его словам, день выборов "был отмечен грубыми нарушениями процедурных правил и вызвал сомнения в достоверности результатов голосования". "Эти выборы не были демократическими. Приходится с сожалением отмечать, что на этих выборах была упущена возможность улучшить законодательство, провести институциональные реформы и продемонстрировать политическую волю к демократическим выборам", - констатировал Мамед Мамедзаде.

Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли на фоне отсутствия реальной конкуренции и сильных кандидатов. На выборах не было независимого наблюдения, в стране фактически уничтожена свободная пресса, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Кандидат без конкурентов: как Алиев уже в пятый раз побеждает на выборах".

Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Очередные выборы Алиева".

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