Правозащитники раскритиковали политиков Европы за поспешные поздравления Алиеву

10 февраля 2024, 16:24

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Выборы президента Азербайджана прошли с нарушениями, их итоги сфальсифицированы, заявили азербайджанские правозащитники и подвергли критике европейских политиков за поспешные поздравления Ильхаму Алиеву. Реакция представителей Евросоюза объясняется стремлением Запада сохранить возможность диалога с Баку, указал аналитик Тогрул Джуварлы.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля состоялось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана. Оппозиция назвала выборы сфальсифицированными и потребовала отменить их итоги. Действующий президент Ильхам Алиев побеждает с 92,12% голосов, заявил 9 февраля ЦИК после обработки 100% бюллетеней.

Вбросы бюллетеней, прибытие избирателей группами, голосование незарегистрированных избирателей зафиксированы наблюдателями Центра мониторинга выборов и обучения демократии на 105 участках. Эти нарушения говорят о фальсификации итогов выборов президента, заявили правозащитники. Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Очередные выборы Алиева".

Правозащитники указали на признаки фальсификации выборов

Учрежденная в январе "Азербайджанская гражданская коалиция в изгнании" (AZEX, The Azerbaijani Exiled Civic Coalition), представленная Институтом по правам человека (ИПЧ) и Институтом свободы и безопасности репортеров (ИСБР), осуждает власти Азербайджана за тотальные фальсификации во время президентских выборов и призывает к проведению "новых и справедливых выборов", говорится в заявлении этой структуры, поступившем сегодня корреспонденту «Кавказского узла».

Коалиция AZEX наблюдала за ходом голосования удаленно, при помощи камер видеонаблюдения, которыми были оборудованы около 20% избирательных участков. "Впервые за историю удаленного наблюдения было зафиксировано полное отключение звука камер наблюдения, что сделало невозможным удаленное аудионаблюдение, благодаря которому на предыдущих выборах удавалось зафиксировать множество косвенных аудиоулик, указывающих на нарушения на участках. У около 40% всех камер наблюдения обзор ракурса был специально смещен от наиболее значимых зон, где могли быть зафиксированы нарушения", - сказано в документе.

Отключения звука на камерах и "умышленно нарушенный" ракурс обзора указывает на то, что ЦИК Азербайджана намеренно пыталась минимизировать удаленный сбор аудио- и видеодоказательств нарушений в день голосования, считают активисты.

Факты давлений на независимых журналистов и наблюдателей, пытавшихся снимать «аномалии» в ходе голосования, также указывают на то, что действующие власти старались укрыть массовые нарушения, такие как «карусели» (голосование одних и тех же людей на нескольких избирательных участках) и массовый подброс бюллетеней в избирательные урны, подчеркивается в заявлении AZEX.

Выборы в Азербайджане прошли в условиях ограничения свобод, а соперники Ильхама Алиева не представляли реальной альтернативы, заявила совместная наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Серьезные нарушения на выборах заставляют усомниться в результатах подсчета голосов, подчеркнули европейские наблюдатели.

"К сожалению, лишь 1000 из имеющихся в стране 6319 избирательных участков были оборудованы видеокамерами, что не позволило удаленно задокументировать все имеющие место нарушения в ходе голосования и подсчета голосов", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» сопредседатель AZEX Эмин Гусейнов.

По его словам, в ходе удаленного мониторинга AZEX была выявлена также фальсификация данных о явке избирателей. "Анализ видеонаблюдения с участков, где были установлены камеры, выявил существенные фальсификации по завышению явки практически на всех участках. Учитывая то, что даже под камерами наблюдения лица, ответственные за проведение честных выборов, умудрялись устраивать явные махинации, становится очевидным, что схожие нарушения на участках, не оборудованных камерами, были в разы больше", - сказал Гусейнов.

При этом, по его словам, AZEX считает оценку наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ, озвученную ее представителями на итоговой пресс-конференции, «недостаточно критичной и всеобъемлющей по отношению к имеющимся вопиющим недостаткам в ходе организации и проведении выборов».

В частности, Гусейнов указал на «непрозрачность» деятельности наблюдательной миссии ОБСЕ. "Миссия не огласила полный список краткосрочных наблюдателей, а именно представителями каких стран, структур и политических сил они являлись", - отметил он.

Кроме того, AZEX считает «лицемерным» поведение краткосрочных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, не проявивших солидарность со своим коллегой - краткосрочным наблюдателем, депутатом швейцарского парламента Ником Гуггером, которого не пустили в страну.

4 февраля Ник Гуггер не смог въехать в Азербайджан, его развернули в бакинском аэропорту и отправили в Стамбул. По сообщениям азербайджанских СМИ, Гуггер ранее критиковал власти Азербайджана за «агрессию против Нагорного Карабаха», сообщил 5 февраля Turan.

"Ника Гуггера депортировали из Азербайджана, несмотря на аккредитованный статус наблюдателя со стороны ЦИК Азербайджана и наличие швейцарского дипломатического паспорта из-за его членства в Парламентской Ассамблее Совета Европы, наблюдателей которой официальный Баку демонстративно не пригласил на выборы", - пояснил Эмин Гусейнов.

Коалиция связала поздравления Алиеву от европейских политиков с планами проведения СОР29

Также AZEX считает «неэтичным» поздравление Генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид Ильхаму Алиеву «на фоне имеющих место в стране массовых репрессией против гражданского общества и независимых СМИ, а также многочисленных нарушений, в том числе задокументированными и со стороны наблюдателей от ОБСЕ БДИПЧ», говорится в заявлении.

Хельга Шмид поздравила Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах, сообщило 9 февраля агентство Report. Кроме того, президент Евросовета Шарль Мишель 8 февраля позвонил Ильхаму Алиеву и поздравил его с победой на выборах и пожелал успехов в реализации нового мандата. В ходе телефонного разговора были обсуждены различные аспекты связей между Азербайджаном и Европейским союзом, особенно вопросы сотрудничества в энергетической и транспортной сферах. Стороны также затронули вопросы проведения в Азербайджане климатического саммита ООН COP29 и сотрудничества ЕС и Азербайджана в этом контексте. Мишель также попросил Алиева изложить свою позицию по возобновлению встреч между Азербайджаном, Арменией и Евросоюзом в трехстороннем формате в Брюсселе, сообщило государственное агентство "Азертадж".

"Удивление и серьёзные вопросы также вызывают очевидно поспешные поздравления Ильхаму Алиеву со стороны председателя Европейского совета Шарля Мишеля, учитывая, что Европейский парламент выразил решительное единство в отказе участвовать в наблюдении за выборами", - подчеркнул Гусейнов.

AZEX призвала ПАСЕ на ее предстоящей сессии дать «оценку антидемократическим действиям властей Азербайджана» и потребовать от них беспрекословного выполнения обязательства страны перед Советом Европы.

"Проведение выборов на 15 месяцев ранее изначально запланированного срока связано с желанием властей Азербайджана использовать возможности проведения в стране в ноябре текущего года климатического саммита ООН COP29 для укрепления международной легитимности и репутации действующего президента Ильхама Алиева, который бессменно находится у власти более 20 лет, и намерен править в Азербайджане еще следующие семь лет", - заявила коалиция.

Очередные выборы президента должны были состояться в 2025 году: Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана на семилетний срок 11 апреля 2018 года. Цель внезапного назначения внеочередных выборов при отсутствии условий для честной политической борьбы - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль 2024 года Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

AZEX призывает страны-члены ООН «дать объективную оценку ситуации с правами человека и демократии в Азербайджане» и не позволить властям страны "извлекать политические дивиденды" из-за проведения в стране такого масштабного мероприятия, как COP29». 1

Запад заинтересован в продолжении диалога с Баку

Предварительная оценка выборов со стороны наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ была более «мягкой», чем во время предыдущих выборов, согласился член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

Однако, на его взгляд, в оценке выборов возобладал принцип «реальной политики», и с таким подходом, очевидно, был связан и телефонный звонок Шарля Мишеля с поздравлениями Алиеву. "В Европе и в целом на Западе, конечно, хорошо понимают проблемы с демократией и правами человека в Азербайджане. Однако в условиях усиления геополитического соперничества в мире, и в частности, на постсоветском пространстве – Украины, Южном Кавказе - Запад стремится не терять партнеров. Поздравление Шарля Мишеля Ильхаму Алиеву после оглашения предварительных результатов выборов не следует рассматривать как одобрение ЕС того, в какой форме выборы были проведены. Это скорее всего, месседж того, что Евросоюз оставляет двери для диалога с Азербайджаном открытыми", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Джуварлы.

С другой стороны, по его словам, в ЕС хорошо знают, что даже без имевших место нарушений в ходе выборов Алиев на фоне военных побед в Карабахе пользуется поддержкой большинства населения страны, и в этом смысле его легитимность не вызывает сомнений. Если же Запад будет абсолютизировать демократические требования к Азербайджану и не признавать результатов выборов, то Баку просто уйдет на другой полюс геополитического противостояния – к России, Ирану, Китаю, отметил аналитик.

"Азербайджан и так в последнее время сильно диверсифицировал внешнюю политику и усилил партнерство с монархиями Персидского залива, генерирует идеи общетюркской интеграции с участием Турции, стран Центральной Азии, включая экономически развитые Казахстан и Узбекистан. Поэтому давление на Баку его еще больше будет отталкивать от Запада. При этом диалог с Азербайджаном сохраняет его в едином политическом пространстве Европы. Кроме того, с завершением выборов в Азербайджане в ЕС связывают надежды на продвижение мирного процесса между Баку и Ереваном. Сейчас главная забота Запада - чтобы в регионе не было новой войны", - сказал Джуварлы.

Что касается оценки наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ, то, на его взгляд, на нее «безусловно влияло мнение коллективного Запада». При этом, по словам Джуварлы, "всегда накануне и во время выборов отношения между Азербайджаном и Западом переживают сложности", связанные с намерениями азербайджанского режима "закручивать гайки для сохранения власти".

"После выборов наступает некая «оттепель», властям приходится делать шаги по смягчению внутриполитической ситуации, освобождать часть политзаключенных. В Баку понимают, что, если слишком перегибать и игнорировать мнение международного демократического сообщества, то можно лишиться его поддержки в противостоянии с другими мировыми и региональными центрами силы. А это противоречит традиционному курсу Азербайджана на баланс между этими центрами силы и извлечение выгод от противоречий между ними. В любом случае права человека будут оставаться в повестке диалога между Западом и Азербайджаном", - сказал Тогрул Джуварлы.

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" аналитики также указали на активное использование административного ресурса, в том числе для принуждения бюджетников и сотрудников частных предприятий к участию в "каруселях". По их мнению, массовые фальсификации применялись с целью продемонстрировать высокий уровень явки и поддержки Ильхама Алиева.

Подтверждаются сведения о вбросах бюллетеней, повторных голосованиях и помехах наблюдателям на выборах президента, заявил 9 февраля со ссылкой на собственные данные азербайджанский "Альянс наблюдения за выборами". Выборы не были демократическими, констатировал глава организации.

Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли на фоне отсутствия реальной конкуренции и сильных кандидатов. На выборах не было независимого наблюдения, в стране фактически уничтожена свободная пресса, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Кандидат без конкурентов: как Алиев уже в пятый раз побеждает на выборах".

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