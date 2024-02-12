Астраханцы самостоятельно привели в порядок проезжую часть на двух мостах

12 февраля 2024, 08:21

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Жители Астрахани самостоятельно засыпали на проезжей части Нового моста и Старого моста ухабы, из-за которых собираются длинные пробки. Другие горожане, комментируя их инициативу в соцсети, раскритиковали чиновников за равнодушие к проблемам города. Некоторые из них отметили, что проблема с дорогами в Астраханской области повсеместная.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 октября 2022 года горожане рассказали, что из-за ухабов на Старом мосту постоянно собираются пробки. 26 октября 2022 года местные власти отчитались о ремонте проезжей части на мосту. Из-за низкого качества асфальта ухабы на Старом мосту и Новом мосту двух мостах появляются спустя короткое время после ремонта, отметили астраханцы в соцсети.

В Астрахани на Новом мосту и на Старом мосту из-за ухабов на проезжей части продолжаются заторы. Горожане решили самостоятельно устранить эти ямы. На своем автомобиле они подвезли подсыпку и ею засыпали ухабы, передал 10 февраля паблик "Типичная Астрахань" в соцсети "ВКонтакте".

В публикации отмечается, что аналогичный случай произошел год назад, когда один из местных жителей лопатой собрал наносный грунт и им засыпал ухабы на проезжей части моста. После этого водители отмечали, что ездить по нему стало лучше.

Этот пост в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 108 тысяч пользователей, на 08.20 мск 12 февраля набрал 547 отметок с реакцией пользователей и 92 комментария.

"Позор главе Астрахани", – написала Елена Бурова

"Позор городской администрации", – высказал схожее мнение Дмитрий Лабойкин.

"Власти города чем занимаются? Напишите в прокуратуру. А то эта стабильность в конец страну добьет", – считает пользователь с ником Море Спокойствия.

"Куда ушли мои 10 тысяч рублей, которые я заплатил за транспортный налог?" – спросил Alexander Tabalykin.

"За что мы налоги платим? Может скинемся вместо этого им?" – предложила Зуля Крисс.

"Давайте сложимся, всем городом, да и починим", – сыронизировала также Дарья Борисова.

"Сегодня утром обнаружила, что Новый мост тоже пытались латать. Ямы засыпаны чем-то. Ну раз властям все равно на город и жителей, то люди сами берут дело в свои руки", – отметила Клавдия Кан.

"Ямы создают угрозу безопасности движения. Хоть один протокол составлен по этому поводу? Может вместо медалей и грамот начнется грамотная работа по ремонту стратегического объекта? Скоропомощная больница находится на Трусовскрй стороне, а довезти тяжелого пациента очень сложно", – подчеркнула Елена Полянская.

"У нас в области многие так делают, чтобы более-менее ездить, а по-другому дорога еще больше разрушается", – написал Рустам Кожахов.

На 08.20 мск на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно критики жителей за состояние проезжей части Нового моста и Старого моста.

Напомним, астраханцы неоднократно жаловались на проблему с инфраструктурой. В частности, 11 декабря 2022 года жители Астрахани пожаловались, что из-за многочисленных коммунальных аварий на дорогах города образовалась наледь, что привело к заторам. 18 декабря 2022 года в Астрахани произошли массовые аварии на канализационных сетях, из-за чего ряд улиц оказался подтоплен нечистотами. 5 февраля текущего года жители Ленинского района Астрахани записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на проблемы с инфраструктурой, вывозом мусора и бродячими собаками.

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