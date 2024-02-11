Аналитики объяснили распространение практики публичных извинений ростом влияния Кадырова

11 февраля 2024, 18:46

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Распространение за пределы Чечни практики публичных покаяний связано с ростом влияния Рамзана Кадырова, заявили аналитики, комментируя видео с извинениями трех человек за избиение в Невинномысске участника военной операции. Государство более лояльно к участникам СВО, но в уголовных делах их статус не дает преимуществ, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", 9 февраля было обнародовано видео, в котором три участника массовой драки в Невинномысске принесли извинения избитому ими участнику военной операции на Украине и "всему городу". Нападавшие арестованы, дело расследуется по уголовной статье о хулиганстве, сообщили следователи.

Инцидент произошел ночью 4 февраля в одном из баров Невинномысска. "Между двумя компаниями произошел конфликт, в ходе которого были причинены телесные повреждения нескольким местным жителям, среди которых был участник СВО", - заявил Следком.

Акцент на том, что один из пострадавших – участник военной операции, сделан потому, что государство стремится поддерживать статус участников военной операции, считает глава комитета «Гражданское содействие»* Светлана Ганнушкина*. "Это происходит потому, что таким образом власти надеются добиться, чтобы участников СВО стало больше", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом статус участника военной операции не охраняет от наказания, указал юрист Михаил Беньяш*. "То, что они пытаются это [свой статус] выпячивать, – это да, повсеместно. Но это не помогает, сажают их, как других", - сказал Беньяш корреспонденту "Кавказского узла".

Если же такой человек - потерпевшая сторона, то его статус не влияет на позицию суда в отношении обвиняемого, отметил юрист. "Я не слышал о том, чтобы суд ужесточал меру пресечения или наказание в связи с тем, что пострадавшая сторона – участник СВО", - пояснил Беньяш.

Распространение из Чечни в другие регионы практики извинений на видеокамеру связано с растущим влиянием Рамзана Кадырова, заметил чеченский правозащитник Оюб Титиев. "Эта практика растет, как растет и влияние Кадырова на российскую политику", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, подобные извинения служат «жестким пиаром» для местных властей, а у тех, кого заставили таким образом извиниться, в душе остается страх, даже если к ним не применяют физического насилия.

Схожее мнение высказал и политолог Дмитрий Орешкин*, назвав происходящее «кадыризацией» России. «Раньше я говорил о чеченизации, но меня поправили, что это неполиткорректно, поэтому я сейчас говорю о «кадыризации». Происходит перевод преследования неугодных из конституционного поля, сколь бы неправовым оно ни было, в неконституционное. Происходит деградация правового поля в сторону сталинизма и средневекового султаната, что, впрочем, одно и то же, поскольку подразумевает полный произвол неправового характера со стороны силовиков", - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Орешкина, публичные извинения в России стали атрибутом раскаяния. «Но и они не снимают вину. Ты становишься человеком второго сорта», - подчеркнул он.

Напомним, практика публичных извинений с подачи Рамзана Кадырова вышла за пределы Чечни и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

В самой Чечне жители регулярно публично извиняются за различные проступки и критику властей. В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

"Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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