Пожар на Волгоградском НПЗ потушен

03 февраля 2024, 11:46

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Пожар на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе, возникший после того, как на территорию предприятия упал беспилотник, полностью потушен, отчиталось МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) после падения беспилотника произошел пожар. Погибших и пострадавших нет.

Пожар нефтепродуктов в Волгограде полностью потушен, отчиталось управление МЧС по Волгоградской области. "Пожарно-спасательные расчеты Волгоградского местного пожарно-спасательного гарнизона полностью ликвидировали пожар розлива нефтепродуктов в Красноармейском районе города Волгограда", – привел "Интерфакс" сообщение ведомства.

Причины возгорания устанавливаются, уточнили в МЧС.

Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщил, что минувшей ночью были сбиты беспилотники в Калачевском районе и в районе Заканалья, в результате падения одного из беспилотников на Волгоградском НПЗ произошел пожар. В МЧС ранее уточнили, что площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также сообщил, что над территорией региона сегодня ночью был сбит беспилотник, Минобороны уточнило, что всего было сбито семь беспилотников над территорией Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине в регионах юга России периодически происходят инциденты с летающими объектами. В частности, 29 января в Неклиновском районе Ростовской области после перехвата средствами радиоэлектронной борьбы упал и взорвался беспилотник.

В июне 2022 года и в начале мая 2023 года на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе произошли взрывы, которые были связаны с атаками беспилотников. 26 мая 2023 года Василий Голубев отчитался о сбитой войсками ПВО украинской ракете, а 30 июля 2023 года сообщил о падении беспилотника под Таганрогом.

31 мая 2023 года на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода упал беспилотник. Инцидент с падением беспилотника на НПЗ стал вторым за сутки в крае: ранее на Афипском НПЗ загорелась установка по перегонке мазута. Пожар произошел из-за падения беспилотника, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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