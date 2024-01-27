Нефтяники эвакуированы с терпящего бедствие судна в Азербайджане

27 января 2024, 00:18

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Пассажирское судно, перевозившее на Каспийском море азербайджанских нефтяников, подало сигнал бедствия в связи с пробоиной в носовой части корабля. Экипаж и пассажиры были эвакуированы на другие корабли. Поврежденное судно буксируется на берег.

Пассажирское судно "ПС 173» подало 26 января около 21.00 по местному времени (20.00 по мск) сигнал бедствия, после того, как экипаж обнаружил заполнение воды в носовой части, когда корабль находился в Каспийском море в районе острова Булла, в 30 км от Апшеронского побережья, сообщила пресс-служба ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство".

К месту чрезвычайного происшествия прибыли находящиеся недалеко пассажирские суда "Гобустан" и "Гыз Галасы". На них были эвакуированы семеро членов экипажа и 25 пассажиров с «ПС-173», далее сказано в пресс-релизе.

Само судно "ПС 173" было взято на буксир кораблем Caspian Spirit, они направляются к берегу. «Более подробная информация будет предоставлена после выяснения причин ЧП", - говорится в заключение сообщения азербайджанской судоходной компании.

Терпящее бедствие судно перевозило нефтяников, сообщил очевидец происшествия Рашад Байрамов, который работает на одной из морских платформ SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики).

«Наша смена завершилась. Мы должны были возвращаться домой. Днем прибыло судно, которое стало забирать нефтяников с платформ. Когда уже судно возвращалось на берег, пришло указание плыть на морскую платформу в сторону Алят (поселок в 70 км. юго-западнее Баку), чтобы забрать оттуда больного», - цитирует Байрамова агентство Turan.

По его словам, экипаж не хотел плыть в сторону Алята, поскольку плавание судов в этом направлении по ночам опасно, но указание необходимо было выполнить. «Дело в том, что там много эстакад, оставшихся еще с советского времени, верхние части которых были отрезаны под металлолом. Их нижние части остались под водой. Судно напоролось на одну из оснований этих эстакад и из-за возникшей пробоины нижняя часть корабля в считанные минуты заполнилась водой», - сообщил Байрамов.

По его словам, в воду были спущены спасательные плоты, пассажиры спрыгнули на них. «Хорошо, что мы позвонили в МЧС, другие структуры, и находившиеся поблизости судна подоспели на помощь и забрали нас. К счастью, никто не утонул, не пропал. Судно же взял на буксир другой корабль», - отметил мужчина.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе 2022 года 82 сотрудника нефтяной компании Азербайджана были эвакуированы с платформ в Каспийском море в связи с непогодой.

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