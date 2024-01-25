Аналитики прокомментировали приостановку сотрудничества Азербайджана с ПАСЕ

25 января 2024, 13:59

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Парламентская ассамблея Совета Европы продемонстрировала недовольство политикой, которую проводят власти Азербайджана, обратила внимание бывший депутат Гюльтекин Гаджибейли. Баку должен выполнить требование ПАСЕ, касающиеся освобождения политзаключенных и прекращения преследования журналистов, считает председатель Центра мониторинга выборов и обучению демократии Анар Мамедли. Решение ПАСЕ ограничить полномочия делегации Азербайджана принято под влиянием Армении, при этом ПАСЕ недовольно и сближением Баку и Москвы, полагает директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 января большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за ограничение полномочий делегации Азербайджана за нарушение прав человека и рост числа политзаключенных, а также отказ пригласить делегацию ПАСЕ для оценки предстоящих президентских выборов. Азербайджанская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи совета Европы, обвинив структуру в двойных стандартах.

Такое развитие в ПАСЕ было ожидаемо, считает бывший депутат парламента Азербайджана Гюльтекин Гаджибейли.

"Таким решением европейцы демонстрируют властям Азербайджана очень серьезное недовольство внутренней политикой. Но скажу, что обоснования докладчика от Германии, депутата Швабе ошибочны, исключая первый пункт о политических заключенных в Азербайджане", - сказала "Кавказскому узлу" Гаджибейли.

С инициативой об ограничении полномочий выступил немецкий депутат Франк Швабе, который заявил о нарушениях прав человека в Азербайджане и росте числа политзаключенных, а также отказе Баку пригласить делегацию ПАСЕ для оценки предстоящих президентских выборов.

Внимание ассамблеи к выборам президента Азербайджана Гюльтекин Гаджибейли считает неправильным. "ПАСЕ должна не стремиться наблюдать за президентскими выборами, которые не более чем театральная постановка, а заранее объявить выборы в Азербайджане нелегитимными", - сказала бывшая депутат.

Членство Азербайджана в ПАСЕ не прекращено, а применено временное прекращение полномочий страны в работе ПАСЕ, до выполнения Баку требований организации, отметил председатель Центра мониторинга выборов и обучению демократии Анар Мамедли.

"Азербайджан временно потерял площадку для проведения своей политики и пропаганды, которую страна имела и пользовалась после вступления в Совет Европы 23 года назад. Платформа ПАСЕ выгодна не только власти, но и народу Азербайджана, так как на этой платформе решаются социальные, культурные и политические задачи. Теперь страна потеряла возможность работать в одной структуре Совета Европы, продолжая действовать в других подразделениях. Прекращение полномочий может быть на полгода или год. Виновата власть страны, так как Азербайджан находился под мониторингом ПАСЕ, но не только не выполнял требования, но и не работал в этой структуре, появляясь там от сессии к сессии, словно поставив себя вне этой организации", - сказал Мамедли.

По мнению Анара Мамедли, вернуться в ПАСЕ можно, освободив политзаключенных и журналистов, пригласив наблюдателей на выборы. В Азербайджане более 200 политзаключенных, отметил эксперт.

Напомним, 23 октября 2023 года депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы призвали назначить докладчика по политзаключенным в Азербайджане, обратив внимание на рост в стране числа арестованных активистов и оппозиционеров. Назначение докладчика ПАСЕ повысит внимание к проблемам с правами человека в Азербайджане, указали правозащитники. 4 октября 2023 года союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" опубликовал новый список политзаключенных, включив в него еще 32 фамилии. Новым явлением в стране стали аресты профсоюзных активистов, указали составители списка. Всего в списке оказались 235 человек.

«Баку надо было разрешить наблюдателям от ПАСЕ посетить Карабах во время так называемой "блокады", чтобы удостовериться в правоте Азербайджана. Тогда в ПАСЕ знали бы, что в Карабахе не было этнической чистки армян. Необходимо вести диалог с европейской структурой, идти на компромиссы, и тогда на следующей сессии полномочия Азербайджана в ПАСЕ будут восстановлены», - полагает Мамедли.

ПАСЕ давит на Азербайджан в угоду Армении, считает директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили. "Европейские депутаты смотрят на события в Карабахе глазами армянских коллег. Баку не впустил мониторинговую группу ПАСЕ в Лачинский коридор потому, что они желали проехать в Лачин с территории Армении, а не через Агдам", - обратил он внимание.

ПАСЕ недовольна из-за сближения Азербайджана с Россией. Однако любые подозрения на эту тему не имеют оснований, считает Али. "Азербайджана нет в американском списке стран, поставляющих в России санкционные товары, при этом Азербайджан благодаря финансовой самостоятельности никогда не станет зависеть от РФ. "Просто есть совпадение интересов Азербайджана и России", - подчеркнул эксперт.

Участие в ПАСЕ - одно из важных направлений европейского пласта внешней политики Азербайджана, обратил внимание директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. «И это все происходит на фоне определенного прогресса в двустороннем переговорном формате между Азербайджаном и Арменией. Как только Азербайджан оформляет двусторонние отношения с Арменией, начинаются провокации», - подчеркнул Мамедов.

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