Журналисты потребовали компенсаций за насилие в Каспи через ЕСПЧ

25 января 2024, 04:00

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Грузинские журналисты, столкнувшиеся с применением силы и препятствием журналисткой деятельности на заседании горсовета Каспи, обратились в Европейский суд по правам человека.

Жалобу в суд по правам человека в Страсбурге, которую подготовила в интересах журналистов неправительственная организация «Центр по правам человека, касается инцидента, который произошел на заседании местного органа самоуправления Каспи в 2022 году, передал корреспондент "Кавказского узла". Во время драки депутатов от правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» и оппозиционной партии «Единое национальное движение» журналистов силой вывели из зала, чтобы они не смогли заснять происходящее, при этом была повреждена аппаратура телекомпании «Мтавари архи»

«Мы не достигли справедливости в этой стране и поэтому были вынуждены обратиться в Европейский суд по правам человека. Хотя мы представили детальную информацию Специальной следственной службе - у них есть конкретные доказательства в виде записей, на которых хорошо видно, как к нам применяют силу госслужащие и высокопоставленные чиновники полиции и как препятствуют журналисткой деятельности, но уже два года это дело фактически положено на полку», - сказал в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи» ее журналист Георгий Ахалкаци.

По его словам, бездействие следствия поощрило виновных на дальнейшие злоупотребления – они продолжают «нападения на журналистов» и работники медиа систематически сталкиваются с трудностями во время работы в регионе Шида Картли.

Госслужащие – как в следственных органах, так и сотрудники аппарата местного органа самоуправления и полицейские, лояльно служат правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение», отметил журналист грузинской телекомпании «Формула» Владимир Биджашвили.

«Также оказалось, что партии служит прокуратура. Справедливость не восторжествовала, поэтому мы обратились в Европейский суд по правам человека. Мы надеемся, что именно там добьемся справедливости и это дело станет прецедентом, чтобы в стране были защищены права медиа и журналистов, чтобы к ним не применяли силу ни госслужащие, ни полицейские», - сказал он в эфире телекомпании.

Авторы жалобы заявляют о нарушениях трех статей Европейской конвенции по правам человека, среди которых отсутствие эффективных средств юридической защиты. «Мы требуем установить нарушения статей о праве на свободу выражения мнения и человечное обращение. У нас также есть достаточно веские доказательства того, что прокуратура могла присвоить журналистам статус пострадавших и возбудить уголовное дело», - сказал представитель НПО Алекси Меребашвили в эфире телекомпании.

По его словам, правозащитники располагают очень вескими доказательствами по делу, поэтому уверены, что суд примет жалобу к производству и впоследствии вынесет по ней решение в пользу заявителей.

"Кавказский узел" писал, что в январе Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иски неправительственной организации "Демократическая инициатива Грузии", которая оспорила законность ограничений для работы журналистов, аккредитованных в парламенте и запрета на протесты в здании парламента.

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