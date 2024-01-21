Военные эксперты поспорили о приговоре офицеру по делу о защите Крымского моста

21 января 2024, 16:57

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Полковник Росгвардии Сергей Волков осужден по делу о поставках некачественного оборудования для защиты Крымского моста, чтобы вывести из-под подозрения более высокопоставленных людей, предположил Сергей Гончаров. Должность Волкова позволяла ему проводить подобные закупки, возразил Василий Дандыкин.

Как писал "Кавказский узел", 16 января суд приговорил полковника Росгвардии Сергея Волкова к шести годам колонии, признав его виновным в причастности к поставкам некачественного радиолокационного оборудования для защиты Крымского моста от беспилотников. При этом Волков не был лишен госнаград и воинского звания, как того просило обвинение.

Начальник отдела технического развития и ресурсного обеспечения морского управления Росгвардии Сергей Волков в конце марта 2023 года был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий при покупке двух радиолокационных комплексов, оказавшихся неэффективными для защиты Крымского моста. Гособвинение просило для него семь лет колонии.

Маловероятно, что полковник Росгвардии правомерно осужден, считает президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. "Вряд ли полковник отвечал за выбор средств для охраны моста. Это "стрелочник" для того, чтобы снять обвинения с более высокопоставленных людей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению эксперта, система коррупции в России «растет вертикально», и первая атака на мост в 2022 году также стала возможной в результате коррупции. «Взрыв тогда произошел из-за того, что люди, стоявшие на проверке, пропускали за взятки все, что угодно», - высказал мнение Гончаров, добавив, что для защиты моста «нужны другие силы и другая подготовка охраны».

Полковник Росгвардии – это «серьезное звание», и по должности у Сергея Волкова были полномочия проводить подобные закупки, не согласился военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. «За время с начала СВО многое изменилось, в том числе и Росгвардия», - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт подчеркнул, что после терактов на Крымском мосту были проведены тщательные расследования, по итогам которых были приняты дополнительные меры по усилению защиты моста. "Так просто такие суды не проводятся. Вероятно, были сделаны определенные выводы из расследований. Поэтому осужденный явно не «стрелочник»" – сказал Василий Дандыкин.

Напомним, 8 октября 2022 года движение по Крымском мосту было полностью закрыто после взрыва и частичного обрушения его пролетов. Национальный антитеррористический комитет заявил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось.

Владимир Путин объявил взрыв на мосту терактом, после чего ФСБ назвала организатором теракта руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

14 октября 2022 года стало известно, что пять человек (Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян) арестованы по делу о причастности к теракту на Крымском мосту. 17 октября того же года по этому делу были арестованы еще три человека - граждане России Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых.

17 июля 2023 года семейная пара из Белгородской области погибла, их ребенок пострадал при взрыве на Крымском мосту. Мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками, заявил Национальный антитеррористический комитет. СКР возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Атака надводных дронов на Крымский мост стала возможной, поскольку существующие способы защиты неэффективны или сложны в установке из-за большой протяженности моста, указали после этого инцидента опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

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