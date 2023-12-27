Прокурор запросил семь лет для обвиняемого в закупке негодных средств защиты Крымского моста

27 декабря 2023, 11:31

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Гособвинение запросило семь лет колонии для бывшего главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, который обвиняется в причастности к поставкам некачественного радиолокационного оборудования для защита Крымского моста от беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта был арестован начальник отдела технического развития и ресурсного обеспечения морского управления Росгвардии Сергей Волков по обвинению в превышении должностных полномочий при покупке двух радиолокационных комплексов, оказавшихся неэффективными для защиты Крымского моста.

8 октября 2022 года движение по Крымском мосту было полностью закрыто после взрыва и частичного обрушения его пролетов. Национальный антитеррористический комитет заявил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин объявил взрыв на мосту терактом, после чего ФСБ назвала организатором теракта руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Гособвинение запросило семь лет колонии для бывшего главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова. Прокурор также попросил лишить Волкова звания и госнаград. Дело Волкова рассматривается во Втором Западном окружном военном суде, начались прения сторон, пишет 26 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Жирнову.

Также гособвинение настаивает на том, чтобы Волков после отбытия наказания три года не мог занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Сам Волков, который обвиняется по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия), вину не признает, утверждая, что действовал "согласно установленному порядку и законодательству", информирует "Интерфакс".

Напомним, 14 октября 2022 года стало известно, что пять человек (Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян) арестованы по делу о причастности к теракту на Крымском мосту. 17 октября по обвинению в теракте на мосту были арестованы еще три человека - граждане России Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых. 31 октября Московский городской суд признал законным арест Былина и Тяжелых.