Контрактник из Чечни оправдан по делу об убийстве сослуживца

20 января 2024, 10:38

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Суд в Новочеркасске вынес оправдательный приговор военнослужащему-контрактнику из Чечни Зайнди Такаеву, которого следствие обвинило в убийстве сослуживца из Дагестана Магомеда Шахбанова. Основанием для оправдания стали результаты двух экспертиз, которые не подтвердили вину Такаева.

По версии следствия, 6 июня 2022 года во дворе многоэтажного жилого дома в городе Первомайск Луганской народной республики (ЛНР) было застолье, в котором принимали участие военнослужащие-контрактники 163-го танкового полка. Когда продукты и напитки кончились, они стали расходиться.

Один из военных, по версии следствия, ушел спать, взяв с собой автомат и пистолет, второй контрактник невооруженный пошел к своему автомобилю. По словам участников застолья, за столом остались только 20-летние Анастасия, София и их ровесник, уроженец Дагестана Магомед Шахбанов. В этот момент по ним и был открыт огонь. Девушки спрятались под стол, а Шахбанову пуля попала в голову, он погиб, передал сегодня "Коммерсант".

41-летний контрактник из Чечни Зайнди Такаев заявил, что сразу понял, что по беседке стреляют из расположенных неподалеку кустов. Он заскочил в беседку, схватил свой стоявший у лавочки автомат и открыл ответный огонь в сторону кустов. Атаку ему удалось отразить, после того Такаев вызвал врачей и военную полицию.

Девушки рассказали следствию иную версию. По их словам, один из военнослужащих перед уходом оставил свой пистолет Такаеву и именно из него был застрелен Шахбанов. Они заявили, что Такаев встал из-за стола, подошел к Шахбанову сзади и выстрелил ему в голову.

Сослуживцы Такаева отвергли эту версию, заявив, что у него были хорошие отношения с Шахбановым. Сам Такаев заявил следствию, что он много раз имел возможность застрелить Шахбанова во время боя, но у него не было причин для этого.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, Такаев был арестован. Экспертиза не смогла установить генетический профиль человека, державшего в руках пистолет. Другая экспертиза установила, что выстрел в Шахбанова был произведен с "неблизкого расстояния", и что поразил его снаряд диаметром 8 миллиметров, что не соответствовало изложенной девушками версии о том, что Шахбанов был убит из оружия калибра 9 миллиметров, сообщил сегодня News.ru.

В результате Новочеркасский гарнизонный военный суд оправдал Зайнди Такаева. Решение суда было обжаловано прокуратурой в Южном окружном военном суде. Прокуратура считает, что присяжные единогласно приняли решение об оправдании Такаева, так как на них могло быть оказано давление, отметило сегодня РИАМО.

"Кавказский узел" также писал, что 26 июля 2023 года стало известно, что суд в Новочеркасске приговорил военного Руслана Высоцкого к восьми годам заключения, признав его виновным в убийстве сослуживца.

20 сентября 2023 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор суда первой инстанции, который назначил военнослужащему Мураду Газиеву девять лет заключения, признав его виновным в убийстве сослуживца из ревности.

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