Военный из Новочеркасска получил срок за убийство сослуживца в Донбассе

26 июля 2023, 14:49

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Суд в Новочеркасске приговорил военного Руслана Высоцкого к восьми годам колонии, признав его виновным в убийстве сослуживца.

Инцидент произошел в апреле 2022 года в пункте временной дислокации части на территории Донбасса. В ходе конфликта сослуживец выстрелил Высоцкому в ногу из автомата Калашникова. После оказания медицинской помощи командир вызвал военнослужащих для воспитательной беседы, но раненый выхватил у другого пистолет Макарова и выстрелил в шею, от чего тот скончался на месте. Высоцкий попытался вытереть кровь, предложил закопать труп или сказать, что тот погиб в ходе боевых действий, рассказали свидетели происшествия.

В суде обвиняемый заявил, что совершил убийство по неосторожности, но этот довод был отвергнут. Смягчающими обстоятельствами стало для суда участие Высоцкого в спецоперации на Украине и положительные характеристики по месту службы и жительства. Санкции вмененной ему статьи предусматривают от шести до 15 лет лишения свободы. Гарнизонный суд назначил Руслану Высоцкому восемь лет колонии строгого режима, пишут сегодня "Кавказ.Реалии"*.

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