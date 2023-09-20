Военнослужащий осужден в Ростове-на-Дону за убийство сослуживца из ревности

20 сентября 2023, 10:50

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор суда первой инстанции, который назначил военнослужащему Мураду Газиеву девять лет заключения, признав его виновным в убийстве сослуживца из ревности.

По версии следствия, военнослужащий Мурад Газиев увидел в телефоне сослуживца переписку с его женой. После этого он в состоянии алкогольного опьянения расстрелял его из автомата. Согласно материалам дела, Газиев вел огонь, пока в магазине не закончились патроны.

В этот момент сослуживец Газиева лежал спальном мешке и не мог оказать сопротивления. Из-за этого адвокат родственников убитого просил переквалифицировать дело на более тяжкую часть статьи – убийство находящегося в беспомощном состоянии человека, передали 18 сентября "Кавказ. Реалии"*.

Судом первой инстанции Газиев был приговорен к 9 годам заключения. Родственники решили, что это наказание недостаточное, и оспорили решение суда.

Однако Южный окружной военный суд пришел к выводу, что следствие правильно квалифицировало действия Газиева. "Сон является жизненно необходимым и физиологически обусловленным состоянием человека и не может относиться к беспомощному состоянию в том понимании, которое придается ему уголовным законом", – отметил суд.

Судьи утвердили приговор Мураду Газиеву, вынесенный судом первой инстанции.

"Кавказский узел" также писал, что на юге России и в республиках Северного Кавказа неоднократно происходили убийства военнослужащих их сослуживцами. Так, 26 июля стало известно, что суд в Новочеркасске приговорил военного Руслана Высоцкого к восьми годам колонии, признав его виновным в убийстве сослуживца. Инцидент произошел в апреле 2022 года в пункте временной дислокации части на территории Донбасса.

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