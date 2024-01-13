Грузинские эмигранты призвали помиловать Саакашвили

13 января 2024, 13:15

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Граждане Грузии, живущие в США, призвали президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Михаила Саакашвили.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2023 года президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала восемь осужденных. Бывший президент Михаил Саакашвили не вошел в их число вопреки его заявлениям об уместности помилования.

20 ноября 2023 года Михаил Саакашвили заявил в суде, что Саломе Зурабишвили было бы уместно помиловать его, сняв с себя ответственность за его судьбу. При этом он подчеркнул, что не просит о помиловании. Ранее Саломе Зурабишвили неоднократно заявляла, что отказывается помиловать Михаила Саакашвили.

Живущие в США граждане Грузии призвали Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили, заявив, что "месть ему осуществляет правительство Грузии".

"С освобождением Саакашвили вы сможете уменьшить поляризацию в Грузии, что также является требованием наших европейских друзей и значительной части грузинского народа. Последнее подтверждают все более-менее авторитетные опросы, проведенные в последнее время", - процитировал обращение к президенту телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Освободив Саакашвили "из-под политического ареста", Зурабишвили может продемонстрировать "приверженность европейским ценностям" и внести вклад "в создание конкурентной среды для парламентских выборов", указали авторы обращения.

"Только сильная оппозиция сможет помешать пророссийскому правительству Грузии сфальсифицировать выборы и гарантировать проведение свободных и справедливых выборов. Избранное таким образом правительство сможет заставить нашу страну интегрироваться в ЕС. В этот процесс необходимо вовлечь всех опытных прозападных политиков и естественные союзы, и мы представляем Саакашвили таким человеком. Без отстранения олигархата от власти мы считаем невозможным деолигархизацию и реализацию принципа разделения властей. Здесь, в первую очередь, речь идет о создании свободной судебной системы, которая является единственной непоколебимой гарантией прав человека в Грузии", - говорится в заявлении.

14 декабря 2023 года председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросовет предоставил Грузии статус кандидата в члены Евросоюза. Ранее, 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизацию, судебную реформу и соблюдение прав человека. Грузинские власти объявили присвоение стране статуса кандидата в члены Евросоюза своей победой. Грузия получила статус авансом, но ее шансы вступить в ЕС в 2030 году под большим вопросом, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Напомним, Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая — 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в архивной справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

В Грузии с августа 2019 года по 6 января 2020 года действовал мораторий на помилование. Он был введен после того, как в число помилованных президентом был включен Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. Решение о помиловании Девадзе раскритиковала не только оппозиция, но и члены правящей партии "Грузинская мечта". 6 января 2020 года, когда мораторий был снят, Зурабишвили помиловала пять человек, что вызвало критику правозащитников, которые отметили, что помилования ждали сотни заключенных.

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