Политологи выделили тренд предупредительных извинений перед Кадыровым

12 января 2024, 15:44

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Извинения перед Кадыровым на всякий случай, как это сделал в суде певец Шарлот, вызваны страхом перед возможным преследованием со стороны чеченских силовиков, что формирует новый тренд, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Кадыров на фоне усиления своего влияния в Кремле может находить и наказывать своих обидчиков по всей стране, полагают они.

Как писал "Кавказский узел" музыкант Эдуард Шарлот, обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, в суде извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за то, что его "вскользь оскорбил", и перед Владимиром Путиным, портрет которого разорвал.

Извинения перед Рамзаном Кадыровым стали обязательными даже за пределами Чечни, уверен политолог Дмитрий Орешкин.

"Юридические законы в РФ не работают, а неписаные законы работают. Они очень просты: если надо, тебя выкрадут чеченские силовики. За примерами далеко ходить не надо. Зарему Мусаеву выкрали из Нижнего Новгорода. Если надо, тебя убьют, как в случае с Борисом Немцовым. Если надо, тебя посадят на бутылку. И никакая полиция это расследовать, искать похитителей, убийц не будет. Поэтому Шарлот, прекрасно все это понимая, решил принести извинения, чтобы избежать проблем. А что еще ему остается делать?",- сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Это, по мнению политолога, закономерный процесс. "Я называю это "кадыровизацией" России. Начальник – барин, у него силовые структуры, и он как хочет, так и распоряжается ими", - отметил он.

Одной из главных причин такой ситуации в том, что у Кадырова есть индульгенция от первого лица России, считает Орешкин. "То есть своих обидчиков он может где угодно находить, приводить в Чечню, наказать, как он или его окружение захочет. Я бы не назвал это внесудебной репрессивной структурой за пределами Чечни, но если Кадырову что-то надо, то он и в других регионах это сделает. И к нему не будут никаких претензий. Это не системный террор, а персоналистский, кадыровский в отношении тех, кто его огорчает", - подчеркнул он.

Полковник ФСБ в запасе, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, наоборот, считает, что чеченская внесудебная репрессивная структура вышла за пределы Чечни. "Видимо, начинается новая тенденция извинений перед Кадыровым "на всякий случай" во избежание возможных проблем с ним и его окружением. Он сейчас использует силовиков для того, чтобы находить людей и наказывать их. В той форме, в какой ему захочется. Они по все стране делают это. И никто не перечит им, поскольку они действуют по приказу главы Чечни", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, есть две причины, приведшие к такому исходу. "Всеобщая бандитизация России, в рамках который все силовые структуры становятся преступными сообществами и абсолютное потакание Кадырову самим Путиным. То есть он вообще ничего не запрещает, не одергивает, никаких сигналов не шлет о том, что нужно вести себя иначе. И на этом фоне Кадыров распоясался", - отметил он.

Что касается извинений Шарлота, то это уже новый тренд. "Извиняются заранее, чтобы дело не дошло до проблем с Кадыровым. Все понимают, что чеченские силовики могут придти именно к ним и уже завтра у них будут большие проблемы. Никто себя не чувствует в безопасности. Придут к тебе с ордером на арест, и никто тебя не защитит от чеченских силовиков. Поэтому он предпочел принести извинения до того, как его заставят это сделать", - отметил Гудков.

Политолог Сергей Жаворонков считает, что музыкант испугался преследований со стороны чеченских силовиков. "В данном случае это не было чьим-то требованием принести извинения. Он просто испугался. Сначала наговорил, не подумав, потом прилетел в Россию, думая, что его тут похвалят, и теперь принес извинения перед Путиным, Кадыровым, Мизулиной и так далее. Я бы вообще не придавал этому инциденту никакого значения. Парня, конечно, жалко, как и всех жертв репрессий. Но он, откровенно говоря, повел себя не очень умно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, репрессивная структура за пределами Чечни вряд ли обратила бы внимание на этого музыканта. "Я полагаю, что существует внесудебная репрессивная структура за пределами Чечни. Они делают все, что не разрешено законами, зная, что есть прямое разрешение от Путина. Им содействуют российские правоохранительные органы. Но вряд ли этот музыкант привлекает внимание этой структуры, тем более, что он про Чечню и Кадыров ничего не говорил. Но он, испугавшись преследований, извинился перед всеми", - отметил Жаворонков.

Извинения перед Кадыровым за пределами Чечни не стали обязательными, но боязнь преследований заставляет принимать меры, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Я не думаю, что стало обязательным извиняться перед Кадыровым по всей России, но люди стали бояться преследований и на всякий случай приносят извинения, чтобы избежать проблем. Возможно, кто-то из окружения Кадырова подсказал ему извиниться и он сделал это", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он согласен с мнением, что есть внесудебная репрессивная структура за пределами Чечни может действовать по всей России. " Если сначала их действия касались только чеченцев в других регионах страны, то сейчас они могут найти и наказать любого гражданина РФ. Главная причина – усиление власти Кадырова и его влияния в администрации Путина. Они уже являются той силой возмездия и наказания, которой пользуются также российские власти", - отметил он.

"Кавказский узел" писал, что практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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