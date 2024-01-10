Группа добровольцев отправлена из Грозного в зону спецоперации на Украине

10 января 2024, 18:31

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Из аэропорта Грозного в зону боевых действий на Украине отправлена новая группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, отчитался Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп бойцов. 13 декабря он заявил, что Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%. 23 декабря 2023 года он отчитался об отправке очередной партии бойцов в зону военной операции на Украине.

Новая группа добровольцев вылетела из международного аэропорта Грозного в зону военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Чечни.

По его Рамзана Кадырова, "все они прибыли в Грозный из разных уголков России", каждый "прошел разноплановые курсы боевой подготовки на базе Российского университета спецназа".

Ранее доброволец из Казани Расул Таспенов, который осенью 2022 года отправился воевать на Украину через спецназ "Ахмат", рассказал, что в ходе подготовки в Российском университете спецназа прошли всего два занятия по стрельбе и одно, теоретическое, по засадам. После этого бойцов погрузили на самолет и отправили в зону военной операции, сообщил он.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

Выручка Российского университета спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев к отправке на Украину, в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году.

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