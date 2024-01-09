Хусейн Карагулов добился отмены штрафа

09 января 2024, 23:15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Управление Росприроднадзора обязало компанию Хусейна Карагулова "Бивитекс" выплатить штраф в 300 тысяч рублей за прекращение добычи природной грязи на озере Тамбукан. Карагулов пояснил суду, что добыча была остановлена из-за уголовного преследования по делу о производстве лекарств без лицензии и нежелания навредить озеру. Арбитражный суд Кабардино-Балкарии встал на сторону компании и отменил решение о штрафе.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался удовлетворить жалобу прокуратуры на оправдательный приговор доктору фармацевтических наук Хусейну Карагулову по делу о производстве лекарств без лицензии. Защита ученого назвала справедливым решение суда. 21 ноября 2022 года стало известно, что суд в Нальчике оправдал ученого Хусейна Карагулова, обвиненного в производстве лекарств без лицензии. 15 марта прокуратура оспорила это решение в Верховном суде Кабардино-Балкарии. В апелляционном представлении прокурор указал, что считает решение суда необоснованным, так как Карагулов производил лекарства не из грязи, а из экстракта, а на это у него не было лицензии.

В суде Карагулов настаивал, что на производство препарата "Тамбуил-суппозиторий" получена лицензия Минздрава Кабардино-Балкарии. Он указал, что этот препарат изготавливается не из субстанции "Тамбуил-экстракт", на которую, как указало следствие, у него не было лицензии.

После оправдания Карагулова Верховным судом Кабардино-Балкарии Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора заключило, что ООО "Бивитекс" нарушило условия лицензии на право пользования недрами (часть 2 статьи 7.3 КоАП) и назначило компании штраф в 300 000 рублей.

Росприроднадзор предъявил ООО "Бивитекс" ряд претензий, главная из которых заключалось в том, что общество не выполняло требования лицензионного соглашения – не осуществляло добычу лечебной грязи. Так, согласно акту проверки Росприроднадзора, "на территории участка озера отсутствуют инфраструктурные объекты и оборудование для обеспечения добычи лечебной грязи", "на участке не обозначены реперные точки, нет объездных дорог, приспособлений для перегрузки грязи, складские помещения", следует из решения Арбитражного суда Кабардино-Балкарии.

Представители "Бивитекс" в суде заявили, что большинство требований обществом были выполнены, а невыполнение части требований было вызвано объективными причинами. В частности, они ссылались на уголовное преследование Хусейна Карагулова, в результате чего деятельность общества была парализована. Так, представители "Бивитекс" указывали, что с началом уголовного преследования Карагулова администрация Нальчика расторгла с ООО "Бивитекс" договор аренды на помещения, где располагалась лаборатория и офис компании. Были приостановлены работы по добыче и переработке лечебной грязи. Приостановилась также деятельность компании по привлечению инвестиций. Инвесторы, желающие вложить средства в производство лечебных препаратов из грязи, в такой ситуации не стали рисковать из-за уголовного преследования Карагулова, указано в решении, опубликованном на сайте суда.

Поясняя, почему в районе озера нет складских помещений, Карагулов и его представители указали, что Тамбукан относится к природным заказникам федерального значения. А на территории заказников запрещается размещение и строительство подобных объектов. Оборудование для добычи грязи - плавучая платформа, на которой устанавливался кран, транспортные и складские емкости для лечебной грязи - также не хранились на территории заказника. Они доставлялись туда в сезон добычи грязи, а затем вывозились в Нальчик.

Ученый рассказал, что одной из причин того, что он не спешил с добычей лечебной грязи в больших объемах, явилось также то, что в последние годы происходит распреснение воды и снижение уровня ее минерализации. "Без принятия мер по сохранению уровня минерализации озера и естественному восстановлению минеральной грязи нельзя приступать к промышленной добыче лечебной грязи, так как это приведет к изменению среды обитания микрофауны, являющейся исходным биологическим материалом в формировании биологически активных компонентов лечебной грязи", - заявил он в суде. Одна из таких мер - рубка леса, возложенная на органы власти, которая не была выполнена, пояснил Карагулов.

Суд пришел к выводу, что хотя материалами дела и подтверждается состав административного правонарушения, однако они совершены в связи с объективными причинами и желанием не навредить системе озера Тамбукан, и освободил компанию от уплаты штрафа, указано в решении.

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