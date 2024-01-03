Франция лишила гражданства беженца из Чечни

03 января 2024, 17:37

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Уроженец Чечни Хасанбек Турчаев, который отбывает срок по делу об участии в войне в Сирии на стороне боевиков, лишен гражданства Франции.

Как писал "Кавказский узел", суд во Франции в ноябре 2019 года приговорил к 10 годам тюрьмы уроженца Чечни Хасанбека Турчаева, признав его участником боев в Сирии на стороне террористической организации. По данным суда, Турчаев участвовал в боевых действиях в Сирии, а также обучал боевиков стрельбе из снайперской винтовки и изготовлению взрывчатых веществ, а также был эмиром

53-летний выходец из Чечни Хасанбек Турчаев, который эмигрировал во Францию в 2002 году, получив статус политического беженца, лишен французского гражданства, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*. Как утверждается в публикации, гражданство он получил в 2008 годк.

Издание Le Parisien сообщало, что Хасанбек Турчаев - сын бывшего министра энергетики Чечни, с 1994 по 1998 год изучал право в Грозном, впоследствии работал в криминальной полиции чеченской столицы. Турчаев был арестован летом 2015 года в Молдове, он заявлял, что подвергался там пыткам, потом был депортирован во Францию. На суде Турчаев утверждал, что поехал в Сирию не воевать, а, наоборот, убедить двух своих братьев вернуться в Европу, однако они погибли в Сирии. Также он заявлял, что это дело является частью «заговора, задуманного российскими спецслужбами при соучастии французской судебной системы", говорится в публикации от 7 ноября 2019 года

Как пишет французское издание Actu17, указ о лишении Турчаева гражданства Франции был опубликован сегодня. Взрослые дети Турчаева живут в Эльзасе.

Лишение Хасанбека Турчаева французского гражданства является частью более широкой системы: в период с 2019 по 2023 год Франция объявила как минимум двадцать случаев лишения гражданства по причинам, связанным с терроризмом. Эта мера, применимая только к лицам с двойным гражданством, не родившимся во Франции, обычно применяется в случаях посягательства на фундаментальные интересы нации или осуждения за террористические преступления, отмечается в публикации

Напомним, 13 октября 2023 года в школе города Аррас во Франции был убит учитель, еще два человека получили ножевые ранения в результате нападения. Нападавшим французские медиа назвали 20-летнего выходца из Чечни Мохамада Могушкова, чья семья приехала во Францию из Ингушетии. 19 октября французские СМИ сообщили, что Могушков помещен под арест и отказывается общаться со следователями, арестованы его младший брат и кузен. Также, по их данным, отец Могушкова был депортирован из Франции за причастность к терроризму и живет в Грузии.

16 октября 2023 года МВД Франции сообщило, что около 60 человек, в том числе выходцы из республик Северного Кавказа, будут высланы из Франции после нападения на школу в городе Аррас, сообщило МВД. 20 октября французские СМИ сообщили о задержании 15-летнего уроженца Чечни, который стоял с ножом у синагоги в Страсбурге. В его телефоне правоохранители нашли угрозы открыть огонь в лицее из автомата Калашникова, а в истории браузера - поиск цен на такое оружие.

"Кавказский узел" также писал, что суд во Франции в начале ноября 2023 года приговорил к 10 годам заключения уроженца Чечни Абдул Хакима Анаева. Он признан виновным в подстрекательстве к теракту Хамзата Азимова, который напал с ножом на прохожих в Париже, убив одного и ранив еще четырех человек.

Ранее, 16 октября 2020 года, во Франции был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца при задержании кричал: "Аллаху акбар!" и был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, 18-летний Абдулак (Абдуллах) Анзоров, которому во Франции был предоставлен статус беженца.

В декабре 2020 года Анзоров был с почестями похоронен в Урус-Мартановском районе Чечни. В церемонии прощания приняли участие около 200 человек, главным образом родные и близкие семьи Анзоровых. В целях безопасности местные власти ввели особый режим допуска, в село пускали в основном местных жителей, а в окрестностях были выставлены 65 полицейских.

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