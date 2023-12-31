Три беспилотника сбиты в Ростовской области

31 декабря 2023, 19:48

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Военные в Ростовской области сбили три беспилотника, направленных со стороны Украины, сообщило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 27 декабря на территории Ростовской области силами противовоздушной обороны был сбит беспилотник, сообщил губернатор Василий Голубев.

Сегодня около 17.40 мск была пресечена попытка атаки беспилотников самолетного типа "по объектам на территории Российской Федерации", сообщило Минобороны.

По версии ведомства, беспилотники были направлены украинской стороной. "Дежурными средствами ПВО три украинских БпЛА уничтожены над территорией Ростовской области", - говорится в публикации в телеграм-канале министерства.

Губернатор области Василий Голубев в своем телеграм-канале сделал репост этой публикации, не сопроводив ее другими подробностями.

Напомним, в Ростовской области после начала военной операции на Украине неоднократно происходили инциденты с летающими объектами. Так, 27 ноября военные в Каменском районе сбили беспилотник, направленный со стороны Украины, сообщил губернатор.

20 августа два беспилотника попытались атаковать территорию Ростовской области, но были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

15 августа в Миллерово были слышны выстрелы и взрывы. Власти объяснили, что военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром. Местные жители в комментариях в соцсети высказали недоверие этой версии.

В июне 2022 года и в начале мая 2023 года на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе произошли взрывы, связанные с атаками беспилотников. 26 мая Василий Голубев рапортовал о сбитой украинской ракете, а 30 июля сообщил о падении беспилотника под Таганрогом.

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