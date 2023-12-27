Беспилотник сбит над Ростовской областью

27 декабря 2023, 05:10

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Сегодня ночью над территорией Ростовской области сбит силами ПВО беспилотник, сообщил губернатор региона Василий Голубев, но не привел подробностей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил сегодня, 27 декабря о сбитом ПВО над территорией региона беспилотнике.

В своем телеграм-канале в 03.57 Голубев сообщил, что последствия инцидента на земле "уточняются". При этом он не указал, где конкретно был спит БПЛА. При этом комментаторы из разных городов Ростовской отметили, что слышали шум.

"Кавказский узел" писал, что после начала специальной военной операции на Украине в Ростовской области неоднократно происходили инциденты с летающими объектами. В частности, 20 августа два беспилотника попытались атаковать территорию Ростовской области, но были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. 15 августа в Миллерово были слышны выстрелы и взрывы. Власти объяснили, что военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром. Местные жители в комментариях в соцсети в ответ выказали недоверие. 27 ноября Василий Голубев также сообщил, что утром был сбит беспилотник над Каменским районом.

В июне 2022 года и в начале мая 2023 года на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе произошли взрывы, связанные с атаками беспилотников. 26 мая Василий Голубев рапортовал о сбитой украинской ракете, а 30 июля сообщил о падении беспилотника под Таганрогом.

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