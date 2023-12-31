Ратификация соглашения о госдаче "Пицунда" вызвала спор о законности действий абхазских депутатов

31 декабря 2023, 18:59

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Депутаты парламента Абхазии не допустили нарушений при ратификации соглашения с Россией о передаче зданий госдачи "Пицунда", и президент не воспользуется правом вето, заявили депутат Кан Кварчия и российский юрист. Ратификация прошла с нарушением законов, возразила глава фонда «Аамта» Наталья Смыр.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 25 из 28 депутатов парламента Абхазии проголосовали за ратификацию соглашения с Россией о передаче в собственность здания госдачи "Пицунда". Это произошло на фоне акции протеста, проходившей около парламента, заседание было закрытым для прессы. Президент Аслан Бжания в тот же день подписал закон о ратификации этого соглашения. Проголосовавшие за ратификацию соглашения депутаты нарушили ряд законов Абхазии, заявили активисты движения "Ҳара ҲПицунда" и потребовали наказать депутатов.

Среди допущенных депутатами нарушений активисты назвали неоднократный экстренный перенос сессии, нарушение режима заседаний парламента Абхазии без обоснованных и объявленных избирателям причин (статья 52 регламента Народного собрания), нарушение принципа открытости заседаний парламента (часть 3 статьи 36 регламента), отсутствие решения о проведении закрытого заседания (часть 6 статьи 36 регламента).

Закон был принят с соблюдением всех положенных формальностей, считает оппозиционный депутат парламента Абхазии Кан Кварчия. «Все было принято, как положено», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Кварчия, депутаты внесли в закон несколько поправок, защищающих суверенитет Абхазии. "В рамках этой защиты мы оставили юрисдикцию Абхазии над этой территорией и добились того, что участок передается не в собственность, а в аренду. Мы не против передачи зданий, но 300 гектаров подарить не можем – Абхазия маленькая страна", - отметил депутат.

Что известно о госдаче "Пицунда", можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как передача "Пицунды" России стала причиной протестов в Абхазии".

Он также подчеркнул, что это Конституционный закон, принятый абсолютным большинством депутатов, и президент Абхазии не сможет, если захочет, его отменить. «Конституционное большинство перечеркивает возможность вето со стороны президента», - сказал Кан Кварчия.

Закон был принят в соответствии с правилами, согласился российский специалист, занимающийся юридическими проектами в Абхазии. «Нарушений регламента не было – Народное собрание имеет право проводить сессии в любое время. То, что не было [на заседании] СМИ, конечно, не понравилось журналистам, но Народное собрание согласно регламенту может проводить закрытые заседания», - сказал он на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт исключил возможность того, что Аслан Бжания будет накладывать вето на закон. «В конце концов, сама идея его принятия исходила из администрации президента», - пояснил он.

Специалист также охарактеризовал сам передаваемый комплекс зданий как морально устаревший. "Там три дачи, построенные в 1960-е годы, и несколько домов для обслуживающего персонала. Что-то с тех пор ремонтировалось, что-то нет. Жить там можно, и нам с вами, возможно, и понравилось бы, но сами они морально устаревшие", - рассказал он.

В свою очередь глава экспертного фонда «Аамта» Наталья Смыр заявила, что то, что было сделано, было «абсолютно незаконно». «Конституционный закон так не принимается», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Смыр, передаваемый комплекс размещен на площади более 300 гектаров. «Это очень ценная территория, есть заповедная зона, где растут внесенные в Красную книгу сосны», - сказала она.

Напомним, в сентябре 2022 года в Абхазии вызвала резонанс информация о планах властей передать России госдачу в Пицунде. Президент Аслан Бжания заявил об угрозе применения российским послом "финансовых мер воздействия", если не будет ратифицировано соглашение о передаче госдачи. Абхазские активистки на встрече с российском послом указали, что отчуждение этой территории спровоцирует антироссийские настроения в обществе. Посол в ответ пригрозил, что затягивание ратификации соглашения может отразиться на строительстве аэропорта, туристических объектов, реконструкции железной дороги.

Российская сторона арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и главным управлением охраны России. Ранее партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя. В начале 2022 года было подписано соглашение о передаче России госдачи "Пицунда". Участники акции протеста в Сухуме в сентябре 2022 года призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения.

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