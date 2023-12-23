Правозащитники констатировали отсутствие подвижек в деле о нападении на журналистов в Ингушетии

23 декабря 2023, 16:43

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За семь лет следователи не смогли установить участников нападения на журналистов на границе Чечни и Ингушетии, сообщили в "Команде против пыток"* после ознакомления с материалами дела.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2017 года адвокат обратился в прокуратуру с жалобой на следователя, который, по мнению защиты, не давал ознакомиться с материалами дела. В апреле 2018 года потерпевшие по-прежнему сетовали на то, что не располагают достаточной информацией о ходе следствия. В феврале 2019 года Магасский райсуд не удовлетворил жалобу на отказ следствия предоставить материалы дела.

9 марта 2016 года в Ингушетии, недалеко от административной границы Чечни, было совершено нападение на микроавтобус Сводной мобильной группы правозащитников. Восемь журналистов и правозащитников, а также водитель автобуса, направлявшиеся в Грозный, были избиты, четверо из них попали в больницу. Пострадавшие убеждены, что нападение было организовано людьми, близкими к властям Чечни.

Правозащитная организация "Команда против пыток"* в декабре получила разрешение на ознакомление с материалами дела о нападении и 18 декабря ознакомилась с ними, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в "Команде против пыток".

"С 2016 года нас следствие не уведомляло о ходе расследования и процессуальных решениях. В связи с коммуникацией дела в ЕСПЧ мы подали ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела, оно было удовлетворено лишь частично. Большинство из них (материалов) у нас и так уже были, после 2016 года из нового появились лишь заключения дактилоскопических экспертиз. Также нас ознакомили с последним процессуальным решением - уголовное дело было приостановлено 28 июля 2023 года, причина - невозможность установления причастных к нападению лиц. Данное решение содержится в 44-м томе уголовного дела", - сказал представитель КПП.

По словам следователя, всего в деле больше 60 томов, отметил он. "Однако их содержание нам по-прежнему не известно. Хотя журналистам и правозащитникам и был предоставлен статус потерпевших по уголовному делу, им фактически было отказано в доступе к какой-либо значимой информации, касающейся хода расследования. Это обстоятельство остается неизменным, само существование этого лишения указывает на неспособность следователей гарантировать необходимый уровень общественного контроля за расследованием и защитить интересы заявителей", - сказал правозащитник.

Подробнее о совершённом 9 марта 2016 года нападении на журналистов и правозащитников, а также о реакции властей можно прочитать в подготовленной "Кавказским узлом" "Хронике нападения на микроавтобус Сводной мобильной группы правозащитников в Ингушетии".

Неэффективное расследование нападения вписалось в общую практику нерасследования нападений на правозащитников в Ингушетии. В 2018 году в Назрани был подожжен офис "Мемориала"**, которое также не было расследовано, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов.

"Было возбуждено уголовное дело, и оно не было расследовано. Нападавшие не были установлены, хотя они были видны на видеозаписях, и было видно, в какую сторону они уехали, но следы пропали, и мы ничего не знаем. В каком состоянии дело сейчас - нам не известно. Вероятно, расследование приостановлено в связи с невозможностью найти тех, кто это сделал", - сказал Олег Орлов.

По его словам, правозащитники и не ожидали, что это дело будет расследовано. "Мы это связывали с общим давлением на "Мемориал", тем более, что в Чечне тогда было сфабриковано дело на Оюба Титиева, и машина нашего дагестанского водителя была сожжена. Мы всё это связываем с одним событием, с фальсификацией дела против Титиева. Мы ходатайствовали, чтобы дело было передано на уровень Главного следственного управления по СКФО, но они все эти дела расследовали по отдельности, не связанно одно с другим, хотя, по всей видимости, это были звенья одной цепи. А когда по отдельности, каждое дело расследуют в отдельной республике, возможно, и не так легко было установить преступников", - сказал Орлов.

Нерасследованным осталось и дело о похищении в Магасе правозащитника Олега Козловского.

15 октября 2018 года Amnesty International сообщила о похищении и избиении своего сотрудника Олега Козловского, который прибыл в Магас для наблюдения за акцией протеста противников передела границы с Чечней. По данным организации, похитители назвались сотрудниками органов безопасности и подвергли Козловского инсценировке казни, пытаясь заставить его стать информатором. Сам Козловский рассказал, что похитители угрожали убить его жену и детей. Следком возбудил уголовное дело о похищении Козловского в декабре 2018 года. Спустя год и два месяца после того, как было заведено дело, никаких результатов нет, заявил Козловский в феврале 2020 года.

"Возбудили дело, провели несколько следственных действий - и на этом всё заглохло. Не знаю, в каком состоянии сейчас дело. Скорее всего, приостановлено", - сказал Олег Козловский корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 9 марта 2016 года, в день нападения на микроавтобус с правозащитниками и журналистами, нападению также подверглась штаб-квартира правозащитников в Ингушетии. По данным КПП, в офис ворвались вооруженные люди и начали его громить.

В связи с нападением на журналистов и правозащитников был создан в 2016 году "Профсоюз журналистов и работников СМИ". Он был зарегистрирован Минюстом в конце 2017 года, а летом 2019 года стал членом Европейской федерации журналистов. Членами профсоюза были более 600 журналистов из 40 регионов России. В июле 2022 года работа организации была приостановлена по решению суда в связи с возбуждением административного дела о дискредитации Вооруженных сил.

В сентябре того же года суд в Москве удовлетворил требование прокуратуры о ликвидации "Профсоюза журналистов и работников СМИ". Прокуратура не представила убедительных оснований для ликвидации профсоюза, заявил адвокат.

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* включена в реестр иностранных агентов.

** организация была включена в реестр иноагентов, ликвидирована по решению суда.

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