Дмитрий Кудряшов обвинен в краже и нападении на силовика

21 декабря 2023, 20:27

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Арестованному в Краснодаре Дмитрию Кудряшову предъявлены обвинения в краже велосипеда и нападении на силовика при задержании, также он подозревается в вандализме в связи с возложением свиной головы к памятнику Ахмату Кадырову в Москве, сообщил его отец.

Как писал "Кавказский узел", в октябре в сети распространилось видео, на котором показано, как молодой человек подбросил свиную голову к памятнику на улице Ахмата Кадырова в Москве. Telegram-каналы сообщили о задержании одного из участников инцидента, но силовые ведомства и власти Чечни не комментировали случившееся. Отец молодого человека Александр Кудряшов сообщил, что его сын с подругой возложили свиную голову к памятнику Кадырову, но акция не носила религиозный характер, а "была, скорее, политической".

Правительство Москвы приняло 17 августа 2004 года решение о том, что одна из улиц столицы России получит имя погибшего президента Чечни Ахмата Кадырова. В самом начале улицы, у выхода из станции метро "Бунинская аллея" установили памятник Кадырову. 5 декабря 2011 года неизвестные подбросили к памятнику свиные головы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Дмитрий Кудряшов обвинен в краже велосипеда и применении насилия к полицейским при задержании. Кроме того, он подозревается в вандализме из-за возложенной свиной головы к памятнику Ахмату Кадырову – бывшему президенту Чечни и отцу нынешнего главы республики, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на отца задержанного Александра Кудряшова.

По версии силовиков, когда юношу остановили сотрудники МВД, он попытался сбежать и нанес удары одному из них. Об этом следователь сообщил адвокату, однако договор с ним не был заключен, сейчас у Кудряшова нет защитника, сообщил его отец.

Александр Кудряшов подчеркнул, что акция не имела религиозной подоплеки, Дмитрий хотел продемонстрировать неуважение к действиям семьи Кадыровых, говорит он. "В качестве протестного символа он выбрал свиную голову, олицетворяющую свинское поведение. Чтобы этот клан посмотрелся как в зеркало – так их видит общество, судящее по поступкам и поведению. Никакого религиозного подтекста там искать не стоит, ведь Ахмат и Рамзан Кадыровы, другие члены клана сделали карьеру именно как чиновники, политические фигуры", - приводятся его слова в публикации.

Голова мертвого животного у памятника мусульманину может быть расценена как оскорбление чувств верующих, безотносительно к личности Ахмата Кадырова, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Квалификация деяния молодого человека, задержанного в связи с публикацией видео о свиной голове у памятника Ахмату Кадырову в Москве, зависит от позиции следствия, считает адвокат.

Напомним, в 2014 году жители Кобулети в Аджарии повесили свиную голову на здание, в котором гражданин Турции планировал открыть медресе. Мусульманская община подала в Батумский городской суд жалобу на дискриминацию. В июле 2015 года в городе прошли митинги против деятельности мусульманского пансионата. В сентябре 2016 года три жителя Грузии были признаны виновными в дискриминации мусульман. Участники акций протеста против работы мусульманского пансионата получили штрафы. В 2019 году в связи с притеснениями мусульман была подана жалоба против Грузии. Власти Грузии не защитили права религиозных меньшинств и не помогли обеспечить открытие пансионата для учеников-мусульман в Кобулети, говорилось в жалобе, направленной в Европейский суд по правам человека.

Европейский суд по правам человека постановил, что власти Грузии не предприняли должных действий для предотвращения религиозной дискриминации и насилия против основателей медресе в Кобулети, и назначил компенсации заявителям. При этом он отказался признать инцидент с повешенной на дверь здания медресе свиной головой унижающим достоинство обращением.

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