Представительница финпирамиды Smart Buyers арестована в Нальчике

21 декабря 2023, 10:02

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Суд в Нальчике заключил под стражу находившуюся в федеральном розыске 23-летнюю уроженку Саратовской области, выступавшую лицом финансовой пирамиды, организаторы которой обманули 2875 жителей на 764 миллиона рублей, отчиталось МВД по Кабардино-Балкарии. Источник уточнил, что речь идет о задержании девушки, выступавшей лицом финпирамиды Smart Buyers.

Как информировал "Кавказский узел", в апреле текущего года стало известно, что жители Московской области Кирилл Шерстюк и Юрий Бояхчин, а также блогер из Кабардино-Балкарии Залина Пшихачева признали вину в организации финансовой пирамиды Smart Buyers. На 28 июня в суд в Нальчике были переданы дела 15 обвиняемых в создании финансовой пирамиды и мошенничестве с деньгами более 2,8 тысячи человек.

По ходатайству следствия Нальчикский горсуд заключил под стражу 23-летнюю уроженку Саратовской области, которая ранее была объявлена в розыск по делу о создании финансовой пирамиды, сообщило 20 декабря на своем сайте управление МВД по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, имея индивидуальные способности и навыки убеждения, девушка выступала, своего рода, "лицом" проекта. Она вела диалоги с потенциальными вкладчиками, в том числе посредством прямых трансляций в соцсети, размещала в интернете свои фото и видео с комментариями о возможностях высокого заработка за короткое время.

В феврале 2021 года она была объявлена в федеральный розыск. Сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии задержали ее в Саратове и доставили в республику, отчиталось ведомство.

"С февраля 2020 года по 17 января 2021 года члены преступного сообщества путем обмана, используя социальную сеть, привлекли для вклада в "финансовую пирамиду" безналичные денежные средства 2875 граждан в сумме 763 884 512 рублей, которые в последующем похитили. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий 20 фигурантов были задержаны", – уточняется в сообщении.

Следствие считает, что финансовую пирамиду организовал ранее судимый житель Москвы, к ее деятельности он привлек еще семь жителей Москвы и Московской области, а также 12 жителей Кабардино-Балкарии.

Комментариев от представителей арестованной уроженки Саратовской области не поступало.

Речь идет о задержании Элины, которая выступала лицом финансовой пирамиды Smart Buyers, уточнил 20 декабря Instagram*-паблик 07.news.

Напомним, общая сумма ущерба по делу об организации финансовой пирамиды Smart Buyers составила 915 миллионов рублей, а пострадали от финпирамиды около 3000 человек. По делу проходят 20 человек.

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