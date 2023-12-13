Свалка мусора ликвидирована в Кабардино-Балкарии после жалоб сельчан

13 декабря 2023, 13:45

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Ликвидирована стихийная свалка мусора площадью 1,5 гектара, на которую пожаловались жители села Терекское, сообщили власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии сообщил, что после жалоб жителей ликвидирована стихийная свалка мусора в Прохладном.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

Жители села Терекское пожаловались в соцсетях на стихийную свалку мусора на окраине села, сообщает сегодня в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии.

"Куча мусора на окраине села лежит. Примите, пожалуйста, меры. Мы живем совсем рядом и каждый раз проезжаем мимо этого ужаса", - приводятся в публикации слова местной жительницы. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию Терского района. "Администрацией сельского поселения проведена соответствующая работа. С привлечением спецавтотехники стихийный очаг скопления твердых коммунальных отходов ликвидирован. Территория площадью порядка 1,5 га зачищена от бытового мусора и приведена в нормативное состояние. Призываем жителей соблюдать санитарные нормы и правила содержания территорий, не складировать мусор в неустановленных местах!" – говорится в публикации.

Жители других населенных пунктов Кабардино-Балкарии также неоднократно жаловались на антисанитарию из-за стихийных свалок мусора. Так, в ноябре 2022 года жители Баксана, Майского, Нартана, Нарткалы и Чегема пожаловались на перебои с вывозом отходов. По их словам, свалки остаются переполненными, а обращения к диспетчерам не дают результатов.

В декабре 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что в республике ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок и устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов. Такие заявления звучали и раньше, но проблема с мусором в республике остается острой, указали тогда пользователи соцсети.

Еще в ноябре 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, возразили пользователи соцсетей.

Несвоевременный вывоз мусора нарушает конституционное право людей на благоприятную окружающую среду, указал в августе юрист Мухадин Карданов. "Это право означает возможность жить в благоприятных условиях, не наносящих вреда жизни и здоровью, и требовать от соответствующих должностных лиц специально уполномоченных органов поддержания благоприятной окружающей среды", - сказал он.

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