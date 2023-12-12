Перевернувшийся БТР миротворцев. Скриншот фото из Telegram-канала Re:public of Artsakh от 11.12.23, https://t.me/reartsakh/20128

12 декабря 2023, 23:28

Минобороны сообщило о гибели миротворца в Карабахе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один российский военнослужащий погиб, еще двое получили травмы при съезде бронетранспортера с горной дороги в Карабахе, сообщило Минобороны России.

Российский миротворец погиб 11 декабря в Карабахе, говорится в информационном бюллютене о деятельности российского миротворческого контингента в зоне карабахского конфликта. "11 декабря в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий вооруженных сил РФ, двое - получили травмы средней и тяжелой степени", - говорится в бюллетене.

В ведомстве отметили, что пострадавшим миротворцам при участии азербайджанской стороны была оказана необходимая медицинская помощь. "Получившие травмы военнослужащие авиационным транспортом российского миротворческого контингента доставлены для дальнейшего лечения в стационарное медицинское учреждение", - отмечается в бюллетене. 

Российские миротворцы продолжают выполнять задачи на 18 наблюдательных постах на территории Карабахского экономического района Азербайджана. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано, сообщило Минобороны.

"Кавказский узел" писал, что 20 сентября в Нагорном Карабахе автомобиль с миротворцами подвергся обстрелу, находившиеся в нем военные погибли. Президент Азербайджана высказал слова соболезнования и принес извинения президенту России Владимиру Путину из-за гибели миротворцев, а также выразил готовность оказать помощь семьям погибших. При обстреле автомобиля с российскими миротворцами погиб заместитель командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Иван Ковган, который также был замкомандующего подводными силами Северного флота РФ. Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что машину с пятью российскими миротворцами по ошибке обстреляли военнослужащие азербайджанской армии. Семьи погибших получат по миллиону рублей, сообщил лидер ЛДПР, председатель Российского фонда мира Леонид Слуцкий.

19-20 сентября Азербайджан провел контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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Примечание:

"Пашинян заявил о провалах российских миротворцев в Нагорном Карабахе", "Протестующие у посольства России в Ереване потребовали защитить карабахцев", "Пашинян заявил о поиске новых партнеров в сфере безопасности на фоне поставок бронетехники из Франции".

Автор: "Кавказский узел"

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