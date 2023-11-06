Семьям погибших в Карабахе миротворцев обещаны крупные выплаты

06 ноября 2023, 05:50

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По миллиону рублей получат семьи погибших в Нагорном Карабахе российских миротворцев, сообщил лидер ЛДПР, председатель Российского фонда мира Леонид Слуцкий.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября в Нагорном Карабахе автомобиль с миротворцами подвергся обстрелу, находившиеся в нем военные погибли. Президент Азербайджана высказал слова соболезнования и принес извинения президенту России Владимиру Путину из-за гибели миротворцев, а также выразил готовность оказать помощь семьям погибших. При обстреле автомобиля с российскими миротворцами погиб заместитель командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Иван Ковган, который также был замкомандующего подводными силами Северного флота РФ. Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что машину с пятью российскими миротворцами по ошибке обстреляли военнослужащие азербайджанской армии.

Председатель Российского фонда мира, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий 5 ноября сообщил в своем телеграм-канале, что семьи миротворцев, погибших в Нагорном Карабахе, получат помощь в размере миллиона рублей от фонда.

По его словам, фонд под его личным контролем "будет продолжать помогать родным миротворцев". "Мы должны сделать все возможное, чтобы семьи наших героев не остались наедине со всеми трудностями", - написал Слуцкий.

19-20 сентября Азербайджан провел контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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