Жители Занаты добились школьного автобуса для своих детей

09 декабря 2023, 06:42

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После ремонта горной дороги между селами Батлух и Заната в Шамильском районе Дагестана, полиция разрешила школьному автобусу ездить по этой трассе за детьми в Занатуи привозить их домой после учебы. Подросткам больше не приходится ежедневно ходить пешком в школу и обратно по 12 километров, отметил один из школьников.

Как информировал "Кавказский узел", 7 октября жители села Заната в Шамильском районе Дагестана пожаловались, что их дети более 10 лет вынуждены ходить пешком в школу соседнего села из-за отсутствия школьного транспорта. Директор школы пояснил, что ранее власти выделили автобус, но полиция запретила возить на нем школьников из Занаты, так как дорога до села не отвечает требованиям безопасности. Следком России отреагировал на жалобы жителей села Заната на плохое состояние дороги. После заявления о проверке "Дагестанавтодор" приступил к ремонту дороги.

Жители села Заната добились того, чтобы их детей возил в школу села Батлух и обратно школьный автобус, передал 8 декабря паблик "Мой Дербент 24" в соцсети "ВКонтакте".

К публикации прикреплено видео, на котором показан микроавтобус "ГАЗель". Машина едет по улицам села, она останавливается, в салон микроавтобуса садятся несколько подростков, затем автомобиль продолжает движение.

"Мы очень рады. Наконец-то получили [автобус], больше не приходится вставать рано, идти пешком 12 километров", – сказал один из школьников на видео.

До того, как в Заната начал курсировать школьный автобус, дети из этого села ходили в школу в соседний населенный пункт пешком на протяжении четырех лет, отметил паблик "Сапа Кавказ" в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, жители Дагестана регулярно жалуются на проблему с ветхими школами. Так, 3 декабря в соцсети житель села Советское Бабаюртовского района пожаловался, что дети вынуждены учиться в вагончиках из-за ветхого состояния школы. Пользователи соцсети раскритиковали чиновников за равнодушие к проблеме со школой и призвали построить для нее новое здание.

В августе жители села Советское в Хасавюртовском районе заявили в соцсети, что занятия для школьников уже длительное время проходят в детсаду, так как здание школы находится в полуразрушенном состоянии.

29 ноября ученики школы в селе Зрых Ахтынского района записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, в котором пожаловались на плохие условия для учебы и попросили построить новое здание.

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