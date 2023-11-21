Жители дагестанского села добились ремонта дороги для школьного автобуса

21 ноября 2023, 20:44

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Следком России отреагировал на жалобы жителей села Заната на плохое состояние дороги, по которой дети вынуждены ходить в школу пешком. После заявления о проверке "Дагестанавтодор" приступил к ремонту дороги, рассказал местный житель.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября в соцсетях распространились публикации, что дети жителей села Заната в Шамильском районе Дагестана более 10 лет вынуждены ходить пешком в школу соседнего села из-за отсутствия школьного транспорта. Директор школы пояснил, что некоторое время назад власти выделили автобус, но полиция запретила возить на нем школьников из Занаты, так как дорога до села не отвечает требованиям безопасности. Власти Шамильского района предложили жителям сеа отправить детей в интернаты, чтобы им не приходилось ежедневно ходить по шесть километров в школу Дагавтодор пообещал рассмотреть вопрос ремонта дороги в 2024 году. Местный активист Магомед Магомедов вместе с другими жителями направлял в связи с состоянием дороги жалобы в прокуратуру Дагестана, детскому омбудсмену, министерство образования республики и Дагестанавтодор.

После сюжета одного из телеканалов о проблемах жителей села Заната глава Следкома России поручил представить доклад о ходе проведения проверки в связи с нарушением прав жителей. "Из-за отсутствия подходящего дорожного полотна имеющийся школьный автобус не может перевозить детей из отдаленного населенного пункта в школу. Зимой путь в школу становится еще дольше и опасней из-за обильных снегопадов. Многочисленные обращения в уполномоченные органы власти результата не дали. Следственными органами СК России по Республике Дагестан по данному факту проводится процессуальная проверка", - сообщило ведомство 16 ноября на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Уже 18 ноября "Дагестанавтодор" отчитался, что по поручению министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулата Салавова, комиссия во главе с руководителем "Дагестанавтодора" Рустамом Закариевым, совместно с руководством АО "РСУ" и представителем ГИБДД посетила село Заната Шамильского района. "По результатам обследования дороги, комиссией было принято решение о приведении дороги в нормативное состояние срочными малозатратными мерами в рамках регламентных работ по содержанию. Уже начаты работы по профилированию, очистке от осыпей и уширению проезжей части. На опасных участках устанавливаются бетонные блоки типа ОПТ, на мостах устанавливаются металлические перила. После завершения вышеперечисленных работ, по согласованию маршрута с ГИБДД, в кратчайшие сроки будет запущена перевозка детей из села Заната в Батлухскую СОШ", - отчиталось управление в своем Telegram-канале.

Работы по ремонту дороги уже ведутся, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист Магомед Магомедов.

"Проезжую часть выравнивают и расширяют бульдозерами, завезены бетонные плиты для ограждения дороги", - рассказал Магомедов, уточнив, что на месте работает около 10 единиц тяжелой техники.

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