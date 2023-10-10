Власти оказались бессильны решить проблему дорогой к Занате

10 октября 2023, 13:50

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Жители села Заната могут отправить в интернаты своих детей, чтобы им не приходилось ежедневно ходить по шесть километров в школу соседнего села, заявили власти Шамильского района. Вопрос ремонта дороги, из-за плохого состояния которой детей из Занаты запрещено возить в школу на автобусе, будет рассмотрен в следующем году, отметили в "Дагавтодоре".

Как сообщал "Кавказский узел", 7 октября в соцсетях распространились публикации, что дети жителей села Заната в Шамильском районе Дагестана более 10 лет вынуждены ходить пешком в школу соседнего села из-за отсутствия школьного транспорта. Директор школы пояснил, что некоторое время назад власти выделили автобус, но полиция запретила возить на нем школьников из Занаты, так как дорога до села не отвечает требованием безопасности.

Дети из Занаты вынуждены ежедневно ходить пешком в школу соседнего села

Из Занаты в Батлух ходят в школу семь детей, среди них две девочки. Самый младший, шестиклассник, остается в селе Батлух у бабушки, так как ему тяжело ежедневно проходить шесть километров, а домой приезжает на выходные, рассказал местный активист Магомед Магомедов.

"В летнее время дорога занимает около 50 минут, зимой чуть более часа. Особенно тяжело добираться до школы в непогоду и зимой. В зимнее время дети выходят из дома около половины седьмого утра, когда еще темно. Дорога опасная, тут встречаются дикие собаки, шакалы, гиены", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В селе Батлух до 2012 года располагалась школа-интернат, но она закрылась из-за малого количества детей. В Занате после четвертого класса девочки образование практически не получают, так как родители не хотят, чтобы они ходили пешком в школу соседнего села, добавил активист.

"В селе большой отток молодежи, многие уезжают в райцентр Хебда, или города республики, чтобы получить образование", – пояснил Магомедов.

Власти выделили школьный автобус в 2019 году, тогда руководитель местного ГИБДД предупредил руководство школы, чтобы детей на нем не возили из-за опасного состояния дороги, в ином случае будут штрафы.

"С тех пор директор школы каждый год берет в ГИБДД справку, что дорога не соответствует нормативам. Жители не раз просили его потребовать от ГИБДД, чтобы они направили предписание дорожным службам устранить проблему, но никакой реакции не было", – рассказал Магомедов.

По дороге из села Заната в Батлух транспорт проезжает практически без проблем, ограничения есть только для школьных автобусов из-за повышенных мер безопасности при перевозке детей.

Если кто-то из сельчан едет по этой дороге, то школьников подвозят, но движение здесь крайне редкое. Это связано с тем, что в 2014 году была построена новая автодорога, связывающая село Заната с райцентром. По ней можно доехать и в Батлух, но расстояние в данном случае составляет 18 километров, отметил Магомедов.

Активист отметил, что не так давно вместе с другими жителями направил письма в прокуратуру Дагестана, детскому омбудсмену, министерство образования республики и Дагестанавтодор. "Ждем ответа, пока срок в 30 дней, положенный по закону на ответ, не прошел. Как меня проинформировали, прокуратура по публикациям в СМИ и соцсетях уже сама направила запрос в Дагавтодор", – рассказал Магомедов.

Пользователи Telegram раскритиковали местных чиновников

Магомед Магомедов записал видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой решить проблему со школьным автобусом. Это обращение опубликовал 7 сентября телеграм-канал "Что там у дагестанцев", на который подписаны более 84 тысяч пользователей. На 13.45 мск 10 октября этот пост набрал 135 отметок с реакцией пользователей и 61 комментарий.

"Чем занимаются местные власти на местах? Где глава района, сотрудники управления образования района?" – задался вопросом Мурад Абдулаев.

"Я тоже окончил эту школу. Каждый день ходил пешком четыре километра до Батлуха, и два километра до школы. Не в километраже дело, а в том, что дети ходят пешком под дождем, и в холодные зимние дни", – отметил Maga.

"Зайдите в любой кабинет в здании администрации, половины сотрудников нет на работе", – заявил Алихан Алиханов.

"Глава района Магомед Ибрагимович! Как вы собираетесь решать эту проблему или вы, как многие районные главы, больше времени проводите в Махачкале?" – поинтересовался dagestanec.

"Я не понимаю, для чего вообще начальство нужно?" – написал пользователь Нур.

"На местах их не слышат, вот и обращения пишут", – считает Наида.

На 13.45 мск 10 октября на сайте главы Дагестана Сергея Меликова, а также в его телеграм-канале нет комментариев относительно жалобы жителей Занаты на проблему со школьным транспортом.

Власти заявили об отсутствии финансирования для ремонта дороги

Перевозка детей из Занаты в Балтух запрещена отделом МВД по Шамильскому району, уточнил сотрудник администрации Шамильского района.

"Этот участок находится на балансе республики и обслуживается "Дагавтодором", поэтому выделение средств на ремонт дороги из местного бюджета не представляется возможным. Администрация района направила обращение в министерство транспорта Дагестана с просьбой направить специалистов для оценки состояния и выработке плана мероприятий для скорейшего приведения дороги в состояние, позволяющее безопасно осуществлять перевозку детей", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пока дорога не приведена в надлежащее состояние, родителям предложено устроить детей в один из трех действующих в Шамильском районе пришкольных интернатов – в селах Кахиб, Мачада и Ругельда, пояснил сотрудник администрации.

Вопрос ремонта автодороги "Нижний Батлух – Заната" будет проработан в 2024 году, сообщил сотрудник "Дагестанавтодора". "[Вопрос будет рассмотрен ] при формировании госпрограммы следующего этапа на 2024-2030 годы с разработкой проектно-сметной документации на ремонт данной дороги", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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