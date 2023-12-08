"Вёрстка": четыре бойца "Ахмата" досрочно исключены из списка террористов

08 декабря 2023, 09:27

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Четыре уроженца Чечни, Дагестана и Брянской области досрочно исключены из списка террористов и экстремистов Росфинмониторинга после участия в военной операции на Украине в составе подразделения "Ахмат", сообщило издание "Вёрстка".

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке в зону военной операции на Украине групп бойцов, прошедших подготовку в Гудермесе. 30 октября глава Чечни заявил, что в зону боевых действий в ряды спецназа "Ахмат" отправлены 32 тысячи бойцов, в том числе 14 тысяч добровольцев.

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль и не выполняют функции боевых частей, штурмовых отрядов или военной полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о спецподразделении Ахмат-Грозный".

По меньшей мере четыре человека были досрочно удалены из списка террористов и экстремистов Росфинмониторинга в 2022-2023 годах после участия в военной операции на Украине в составе чеченского подразделения «Ахмат», сообщило 7 декабря издание "Вёрстка" в материале "Особо не опасен".

Согласно законам, они не должны были оказаться в зоне военной операции, пишет издание. "Кто-то имел административный надзор, запрещающий покидать место жительства, а кто-то — отбывал условный срок. Кроме того, не могли они и воспользоваться указом президента Путина, разрешившим принимать на службу людей с судимостями, поскольку были осуждены по террористическим и экстремистским статьям уголовного кодекса РФ", - говорится в публикации.

В частности, в октябре 2022 года был исключен из перечня Росфинмониторинга 48-летний грозненец Лема Охаев. Он был включен в список в 2011 году, а в 2003 году осужден по делу о теракте и покушении на силовиков. "Приговор Охаева найти не удалось, как и информации о его преступлении. Известно лишь, что мужчина получил 13 лет колонии строгого режима и освободился по отбытию наказания. Перед освобождением в июне 2014 года ему установили административный надзор, который в общей сложности продлился восемь лет — до погашения судимости", - пишет издание.

Срок погашения судимости Охаева истекал вместе с административным надзором лишь после июня 2022 года, однако спустя по меньшей мере 2,5 месяца его уже удалили из перечня Росфинмониторинга. По данным издания, в марте 2022 года Охаев отправился в зону военной операции в числе чеченских бойцов.

Из списка Росфинмониторинга также исключен боец чеченского подразделения «Ахмат» Алхаст Идалов из дагестанского села Новосельское, который отправился в зону военной операции в апреле 2022 года. "Идалова внесли в реестр Росфинмониторинга как террориста в феврале 2020 года, а удалили в декабре 2022 года. Информации о его уголовном деле найти не удалось, но в зависимости от тяжести один только срок погашения судимости по террористическим и экстремистским статьям может быть от 3 до 10 лет. Поэтому, вероятно, Алхаст Идалов покинул перечень Росфинмониторинга даже раньше предусмотренного срока", - говорится в публикации.

В 2023 году Росфинмониторинг удалил из списка 34-летнего Хасана Арсаханова из Ачхой-Мартана, который был осужден за участие в незаконном вооружённом формировании и значился в перечне как террорист с лета 2011 года. "В декабре 2011 года его осудили за участие в НВФ и незаконное хранение оружия. Всего Арсаханов получил 3,5 года колонии, и его срок должен был истекать в 2015 году. Но в колонии он принял участие в массовых беспорядках и в декабре 2014 получил новую судимость, его срок составил 3 года 4 месяца колонии особого режима. После отбытия срока Арсаханову в 2018 году установили административный надзор на 8 лет. Согласно пленуму Верховного суда, судимость Арсаханова за участие в НВФ погашалась, в соответствии со старыми нормами УК, в 2021 году, поскольку на момент судимости участие в НВФ считалось преступлением средней тяжести. Но из перечня Росфинмониторинга его исключили только после поездки в Украину. Примечательно, что соучастника Арсаханова, Заурбека Айсумова, убитого летом 2011 года во время задержания, Росфинмониторинг удалил из своего перечня лишь спустя три года после его смерти", - сообщила "Верстка", отметив, что Арсаханов, как и Охаев, отправился на Украину в марте 2022 года.

Еще одним удаленным в декабре 2022 года из перечня Росфинмониторинга был 29-летний боец «Ахмата» Никита Митченко из Брянска. Он был осужден за «ложное сообщение о готовящемся взрыве», его осудили на 1,5 года исправительных работ. "Позже ФСИН хотел заменить Митченко принудительные работы лишением свободы, но суд отказал. […] Осенью 2021 его добавили в список Росфинмониторинга как экстремиста. А спустя месяц суд в Брянске приговорил Митченко к 1,5 годам условно — за призывы к насилию над цыганами. Еще одну судимость зимой 2022 года Митченко получил за езду на автомобиле с поддельными правами ему на 9 месяцев ограничили свободу. Но вместо исполнения наказания, он отказался надевать электронный браслет и вскоре уехал на [Украину] добровольцем. После этого суд отменил условное наказание Митченко за призывы к экстремизму и заменил его на 1,5 года колонии-поселения. Но осужденный не явился отбывать наказание, и летом 2022 года ФСИН объявил его в розыск. Спустя еще пять месяцев Митченко исключили из списка Росфинмониторинга, несмотря на отсутствие оснований — мужчина не отбыл наказание и находился в розыске", - говорится в публикации.

Росфинмониторинг только ведет реестр, а включение и исключение из списка происходит на основании документов, поступивших из Генпрокуратуры, СКР, ФСБ или Минюста, пояснила юрист и правозащитник Анастасия Буракова.

По ее словам, досрочное исключение из списка Росфинмониторинга лиц с непогашенной судимостью по террористическим и экстремистским статьям возможно при условии, если суд снял судимость до истечения срока ее погашения, но в иных случаях это невозможно.

"Чтобы снять судимость, необходимо обратиться с соответствующим ходатайством в суд, который и принимает решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении. Информация по такой категории дел должна публиковаться на сайтах судов, ее нет в исключениях. Также судимость могут снять амнистией или помилованием, но указы о помиловании могут не публиковаться", - приводятся в публикации ее слова.

Напомним, после начала военной операции на Украине власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, 26 июня Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север".

Бывшие бойцы "Вагнера" начали массово переходить в подразделения спецназа "Ахмат", сообщил командир "Ахмата" Апти Алаудинов. Пополняя "Ахмат" бывшими вагнеровцами, чеченские власти реализуют указания из Москвы, а не собственную инициативу, сказал "Кавказскому узлу" военный эксперт Василий Дандыкин.

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