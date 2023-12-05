05 декабря 2023, 02:20

Карабахские чиновники обвинили Азербайджан в уничтожении религиозного наследия армян

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Азербайджан обнародовал генплан развития Гадрута, который предусматривает раскопки на территории армянской церкви Сурб Арутюн (Св. Воскресения) с созданием там музея албанской культуры, сообщил Государственный совет Нагорного Карабаха по охране культурного наследия.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября международная организация Caucasus Heritage Watch заявила, что армянская церковь Сурб Саркис оказалась разрушенной вопреки решению суда ООН после того, как Гадрутский район перешел под контроль Азербайджана

После прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. 16 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха заявили, что составили списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В городе Шуши, который по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана, потеряно более 1000 произведений искусства, сообщили 23 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха.

Азербайджан планирует "албанизировать" церковь Святого Воскресения (Свято-Воскресенскую церковь) в Гадруте, сообщил Государственный Совет по защите культурного наследия Нагорного Карабаха.

На своей странице в соцсети совет опубликовал фотографию "генерального плана развития Гадрута", который в 2020 году перешел под контроль Азербайджана. Согласно этому плану, на территории церкви намечено провести археологические раскопки, после чего церковь будет реставрирована. Также отмечается, что в храме будет открыт музей албанской культуры.

В политике Азербайджана, когда армянские святыни Нагорного Карабаха, особенно после войны 2020 года, он называет албанскими, не удивительна, сказала 4 декабря корреспонденту "Кавказского узла" директор Государственной службы охраны исторической среды Нагорного Карабаха Армине Айрапетян.

На государственном уровне, по ее словам, после войны 2020 года в армянские духовные святыни организовывались паломничества для удинских групп. В нарушение религиозных порядков и в нарушение права на принадлежность этих святынь, как отметила Айрапетян, эти группы совершали "какие-то странные обряды".

По ее словам, на эти обряды приводили председателя албано-удинской общины Азербайджана Роберта Мобили, который заявлял, что "армяне поставили кресты на куполах албанских церквей и оставили армянские надписи на камнях, чтобы присвоить их наследие, и вот они пришли восстановить свое наследие". "Это означает, что будут уничтожены все армянские хачкары (камни-кресты), стерты все армянские надписи и сняты все кресты с куполов армянских церквей", - отметила Айрапетян.

Генпрокуратура Армении в ноябре 2020 года заявила, что собрала доказательства разрушения и осквернения церквей, памятников истории и культуры на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Комитет ЮНЕСКО может организовать помощь в сохранении объектов культурного наследия, если признает их уникальными,  считают армянские ученые. В марте 2021 года власти Нагорного Карабаха призвали международное сообщество защитить армянские памятники.

"В основе всего этого лежит политика уничтожения армянских следов в Арцахе (Нагорном Карабахе). Все те исторические, культурно-духовные памятники, которые Азербайджан не может просто взять и физически уничтожить, либо не хочет лишних проблем, он либо "албанизирует", либо заявляет, что они православные. Они могут принадлежать всем, кому угодно, только не армянам - вот политика Баку", - отметила Айрапетян.

Она также опасается, что Азербайджан уничтожит также надгробные камни с армянскими надписями, которые находятся на территории святыни.

Айрапетян добавила, что, как следует из анонса, планируется проведение раскопок у церкви Св. Воскресения. "Таким образом они хотят показать, что якобы все происходит в соответствии с научными требованиями. На самом же деле Азербайджан этим идет на антинаучный шаг, совершая культурный геноцид, который совершается не только физическим уничтожением историко-культурных ценностей, но и искажением истории этих памятников и их присвоением, видоизменением и так далее", - отметила Айрапетян.

Беженка из Гадрута Маргарита Карамян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в 70-ые годы XX века в Гадруте не было азербайджанцев, за исключением двух семей в старой части города. В советское время, по ее словам, эти церкви не действовали, они возродились уже с выходом Нагорного Карабаха из состава СССР и, соответственно, из состава Азербайджанской ССР.

"Был у азербайджанцев академик Зия Буниятов, который фальсифицировал всю историю. Он присваивал все армянское: ковры, утварь, памятники и так далее, и в азербайджанских учебниках все это переименовывалось и называлось "древне - азербайджанским", - отметила Карамян.

В ноябре 2021 года председатель албано-удинской общины Азербайджана Роберт Мобили рассказал о посещении Гадрута. По его словам, в Гадруте две древние албанские церкви. "Одна из них – относящаяся к Х веку церковь Агхач, расположенная в селе Чинарлы, а другая – церковь Пресвятой Девы Марии, относящаяся XII веку. В период оккупации армяне прибегли к фальсификации в церкви, пытаясь присвоить ее. Они добавили надписи на армянском языке, изменили часть алтаря", - приводит его слова Caliber.az.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей из Нагорного Карабаха. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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Примечание:

"Власти Азербайджана объявили Шушу заповедником", "Выставка спасенных культурных ценностей привлекла внимание жителей Степанакерта", "Участники акции в Степанакерте потребовали защитить армянские памятники".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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