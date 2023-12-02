Активисты присоединились к протесту работников театра в Тбилиси

02 декабря 2023, 23:09

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Представители профсоюзов и движения "Защитники ущелья Риони" присоединились к акции протеста бастующих работников тбилисского театра оперы и балета. Акция с требованием повышения зарплаты прошла на фоне премьеры в театре.

"Кавказский узел" писал, что в начале ноября рабочие сценической части театра оперы и балета в Тбилиси начали забастовку с требованием повысить им зарплату. Этому предшествовал двухмесячный процесс медиации, который не принес результатов. 15 ноября стало известно, что администрация театра оперы и балета готова к переговорам.

Представители профсоюзов и движения "Защитники ущелья Риони" присоединились к акции протеста рабочих сценической части тбилисского театра оперы и балета с требованием повышения зарплаты, которая прошла на фоне премьеры в театре.

У театра оперы и балета в Тбилиси сегодня прошла акция солидарности с техническими работниками театра, которые бастуют уже 31 день, добиваясь повышения зарплаты и восстановления двух уволенных сотрудников. Их средняя зарплата не превышает 500 лари (приблизительно 185 долларов США). Параллельно с протестом проходит и премьера оперы "Даиси".

Председатель профсоюза "Гильдия" Гига Бекаури с помощью мегафона обратился к зрителям, входящим в здание театра, с призывом проявить солидарность с бастующими. "Вы только представьте, эти люди получают 500 лари и на эти деньги они должны кормить свои семьи, помогать престарелым родителям, оплачивать коммунальные услуги", перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Бекаури на видеоролике, опубликованном "Мауцкебели".

Один из бастующих сотрудников театра рассказал, что они добиваются встречи с руководством. "Сегодня тридцать первый день мы бастуем и требуем встречи с руководством театра и восстановления двух уволенных сотрудников. У нас есть надежда на помощь людей. Мы призываем население, наших друзей, родственников присоединиться к нам в этой справедливой борьбе. Мы остаемся в режиме забастовки до тех пор, пока руководство театра, в частности, не встретится с нами", - заявил он.

Лидер движения движения "Защитники ущелья Риони" Вахтанг Голетиани присоединился к митингу. Он заявил, что борьба всегда имеет смысл. Также акцию поддержала одна из зрительниц, которая планировала пойти на премьеру, говорится в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2016 года у здания оперного театра Тбилиси прошла акция протеста, в ходе которой артисты потребовали увольнения художественного руководителя Давида Кинцурашвили. По мнению протестующих, Кинцурашвили не справляется со своими должностными обязанностями, а также допустил ряд финансовых нарушений. 26 июля 2016 года труппа организовала акцию перед зданием министерства культуры, после которой глава ведомства предупредил руководство театра об увольнении. В тот же день директор Александр Моцонелидзе и юрист театра Каха Асланишвили оставили свои должности по собственному желанию. После этого министр культуры отправил в отставку художественного руководителя Тбилисского государственного театра оперы и балета Давида Кинцурашвили, против которого выступили артисты театра.

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