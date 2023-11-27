27 ноября 2023, 11:34

Около 100 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за сильного ветра

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за сильного ветра в Дагестане без электроснабжения остались жители 82 населенных пунктов, в которых живет около 100 тысяч человек.

По данным управления МЧС по Дагестану, в республике произошли аварийные отключения электроснабжения.

Без электроснабжения остались около 100 тысяч человек в 82 населенных пунктах. Подача электричества частично прекращена в Курахском, Магарамкентском, Дербентском, Ботлихском, Левашинском, Шамильском, Кизилюртовском районах, а также в Махачкале и Каспийске, привело сегодня РИА "Новости" сообщение ведомства.

Сотрудники филиала "Дагэнерго" из-за сильного ветра переведены на особый режим работы. В устранении аварий задействовано 27 бригад: более 80 специалистов, 30 единиц спецтехники, сообщило сегодня в своем телеграм-канале "Дагэнерго".

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана ранее неоднократно критиковали власти за проблему с электроснабжением. Жители Махачкалы неоднократно проводили акции протеста с целью добиться внимания чиновников к этой проблеме. В частности, с 9 по 26 августа в Махачкале прошли несколько акций протеста против отключений электричества. Вечером 25 августа местные жители перекрывали движение в Семендере, после этого мэрия сообщила о возобновлении подачи электроэнергии.

10 ноября махачкалинцы также пожаловались на ежедневные отключения электричества. В домах по улице Алхаматова в Махачкале уже несколько недель ежедневно отключают электричество на несколько часов, отметили горожане. В компании "Дагэнерго" перебои энергоснабжения объяснили ремонтными работами.

Напомним, 28 июня в Дагестан рабочую поездку совершил президент России Владимир Путин. Во время встречи с ним глава Дагестана Сергей Меликов назвал развитие инфраструктуры главной проблемой республики.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале скорость ветра составляет 6 метров в секунду, температура воздуха – +11 градусов, облачно. В ночь на 28 ноября скорость ветра и температура воздуха останутся прежними, прогнозируется переменная облачность. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Жители махачкалинского поселка пожаловались на новые отключения света", "Проблема водоснабжения Избербаша осталась нерешенной", "Жители Каспийска просят ускорить вывоз мусора".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 ноября 2023, 12:11

  • Уроженец Гуково погиб на Украине

    Василий Кузмичев из Гуково погиб в зоне проведения военной операции на Украине. С начала спецоперации подтверждена гибель не менее 324 жителей Ростовской области.

27 ноября 2023, 10:44

27 ноября 2023, 10:27

27 ноября 2023, 09:34

27 ноября 2023, 08:41

  • Ураган нанес ущерб жителям Кубани

    В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске сильный ветер повалил деревья, пострадали несколько человек. Ураган сорвал кровли со зданий, повредил линии электропередачи, в результате ливня оказались подтоплены жилые дома. Около анапского поселка Витязево из-за шторма сел на мель иностранный сухогруз.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи