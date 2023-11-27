Около 100 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за сильного ветра

27 ноября 2023, 11:34

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Из-за сильного ветра в Дагестане без электроснабжения остались жители 82 населенных пунктов, в которых живет около 100 тысяч человек.

По данным управления МЧС по Дагестану, в республике произошли аварийные отключения электроснабжения.

Без электроснабжения остались около 100 тысяч человек в 82 населенных пунктах. Подача электричества частично прекращена в Курахском, Магарамкентском, Дербентском, Ботлихском, Левашинском, Шамильском, Кизилюртовском районах, а также в Махачкале и Каспийске, привело сегодня РИА "Новости" сообщение ведомства.

Сотрудники филиала "Дагэнерго" из-за сильного ветра переведены на особый режим работы. В устранении аварий задействовано 27 бригад: более 80 специалистов, 30 единиц спецтехники, сообщило сегодня в своем телеграм-канале "Дагэнерго".

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана ранее неоднократно критиковали власти за проблему с электроснабжением. Жители Махачкалы неоднократно проводили акции протеста с целью добиться внимания чиновников к этой проблеме. В частности, с 9 по 26 августа в Махачкале прошли несколько акций протеста против отключений электричества. Вечером 25 августа местные жители перекрывали движение в Семендере, после этого мэрия сообщила о возобновлении подачи электроэнергии.

10 ноября махачкалинцы также пожаловались на ежедневные отключения электричества. В домах по улице Алхаматова в Махачкале уже несколько недель ежедневно отключают электричество на несколько часов, отметили горожане. В компании "Дагэнерго" перебои энергоснабжения объяснили ремонтными работами.

Напомним, 28 июня в Дагестан рабочую поездку совершил президент России Владимир Путин. Во время встречи с ним глава Дагестана Сергей Меликов назвал развитие инфраструктуры главной проблемой республики.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале скорость ветра составляет 6 метров в секунду, температура воздуха – +11 градусов, облачно. В ночь на 28 ноября скорость ветра и температура воздуха останутся прежними, прогнозируется переменная облачность. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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