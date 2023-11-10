Махачкалинцы пожаловались на ежедневные отключения электричества

10 ноября 2023, 15:08

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В домах по улице Алхаматова в Махачкале уже несколько недель ежедневно отключают электричество на несколько часов, пожаловались местные жители. В компании "Дагэнерго" перебои энергоснабжения объяснили ремонтными работами.

Как писал "Кавказский узел", проблемы со светом и водой и раньше наблюдались в Махачкале, но в последний год они усугубились, рассказали в августе местные жители. По их словам, для нормальной жизни приходится покупать генераторы электричества и емкости для хранения воды, но они спасают не всегда.

В августе махачкалинцы несколько раз перекрывали городские автодороги в знак протеста против отключений электричества. 18 августа глава Дагестана Сергей Меликов назвал "немыслимым" износ электросетей в республике. Он обратился за помощью в решении этой проблемы к федеральным властям и призвал жителей республики не перекрывать трассы.

Сообщение о регулярных отключениях электричества в домах по улице Алхаматова в Махачкале поступило 9 ноября на смс-сервис "Кавказского узла". "Порой с раннего утра до поздней ночи в течении трех недель уже. В Махачкале на Алхаматова улице", - написал автор сообщения.

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Регулярные отключения света начались в середине октября, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" жилец дома на улице Алхаматова Айгум. "Каждый день нет света несколько часов. На жалобы в «Дагэнерго» ответили, что ведутся профилактические работы", - сказал мужчина.

Свет в последнее время отсутствует практически с утра до вечера, а в диспетчерской по телефону не смогли назвать причину, пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" Написат, жительница дома на улице Алхаматова.

Жалобы людей на отсутствие света на улице Алхаматова опубликовал также в своем телеграм-канале «Черновика». "Мы снова сидим без света, в 9.00 отключили и до сих пор нет, улица Алхаматова в Махачкале. Этот беспредел продолжается больше недели! Говорят, столбы меняют. Сегодня никто не работал, хотя будний день", - сказано в сообщении, опубликованном 31 октября.

Аналогичную жалобу читателя издание опубликовало 24 октября. "Пришли с работы, нет света. Оказывается, отключили еще в 10 часов утра. Если нет света, насос не работает и воды тоже нет. Это снова улица Алхаматова, Махачкала! Будьте людьми! Дайте свет", - говорится в публикации

Временные ограничения электроэнергии связаны с плановым ремонтом энергооборудования, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник «Дагэнерго», комментируя жалобы на отключения света на улице Алхаматова.

"Плановые работы проводятся прежде всего в интересах жителей, чтобы повысить надежность энергоснабжения. Чтобы обеспечить безопасность сотрудников во время проведения работ, мы вынуждены проводить временные ограничения", - сказал он, не уточнив время окончания всех работ.

Активист движения «Город наш» Арсен Магомедов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что нет возможности сравнить нынешнее число жалоб на отключения света с летним, так как летом не замерялось число поданных жалоб.

По его словам, телеграм-бот общественного движения принимает жалобы на проблемы с электроэнергией, газом, мусором, водой, незаконной застройкой. К 8 ноября больше всего жалоб (664) было подано на проблемы с электроэнергией, а всего было подано 3219 жалоб.

Магомедов отметил, что пока активисты не анализировали отдельно реакции на жалобы, связанные с отключениями света. "Но то, что пишут пользователи, говорит о том, что части из них жалобы помогли", - сказал активист.

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