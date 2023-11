Группа из Армении заняла третье место на "Детском Евровидении-2023"

27 ноября 2023, 05:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Коллектив Yan Girls из Армении занял третье место на конкурсе "Детское Евровидение-2023". Исполнительницы из Грузии стали лишь 14-и.

Как сообщал "Кавказский узел", юные певцы из Армении уже становились победителями детского "Евровидения". Так, первое место на конкурсе в Минске в 2010 году получил Владимир Арзуманян, исполнивший песню "Мама". В 2021 году исполнительница из Армении Малена стала победительницей "Детского Евровидения" в Париже.

Армения заняла третье место в конкурсе "Детское Евровидение-2023", который состоялся в Ницце 26 ноября. Группа Yan Girls набрала 180 баллов, они выступили с англоязычной песней "Do It My Way", пишут "Новости-Армения".

В конкурсе участвовали представители 16 стран. Первое место заняла Франция, второе - Испания. Исполнительницы из Грузии Anastasia & Ranina заняли 14 место, набрав 74 балла.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.