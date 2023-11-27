27 ноября 2023, 05:18

Группа из Армении заняла третье место на "Детском Евровидении-2023"

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Коллектив Yan Girls из Армении занял третье место на конкурсе "Детское Евровидение-2023". Исполнительницы из Грузии стали лишь 14-и.

Как сообщал "Кавказский узел", юные певцы из Армении уже становились победителями детского "Евровидения". Так, первое место на конкурсе в Минске в 2010 году получил Владимир Арзуманян, исполнивший песню "Мама". В 2021 году исполнительница из Армении Малена стала победительницей "Детского Евровидения" в Париже.

Армения заняла третье место в конкурсе "Детское Евровидение-2023", который состоялся в Ницце 26 ноября. Группа Yan Girls набрала 180 баллов, они выступили с англоязычной песней "Do It My Way", пишут "Новости-Армения".

В конкурсе участвовали представители 16 стран. Первое место заняла Франция, второе - Испания. Исполнительницы из Грузии Anastasia & Ranina заняли 14 место, набрав 74 балла.

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Примечание:

"Представительница Грузии выиграла детское "Евровидение-2016", "На «Детском Евровидении-2012» Грузия и Армения заняли второе и третье место", "Главы делегаций участников "Детского Евровидения 2011" сегодня прибудут в Армению".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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