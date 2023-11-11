Силовики вернули Доного изъятое при обыске

11 ноября 2023, 12:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики спустя почти год вернули последнюю папку с бумагами, изъятую при обыске, сообщил дагестанский историк Хаджи-Мурад Доного.

Как писал "Кавказский узел", 20 января бывший замдиректора Национального музея Дагестана Хаджи-Мурад Доного сообщил, что ему вернули компьютер, флешки и телефон, однако изъятые при обыске книги еще проверяют. Он отметил, что силовики принесли извинения.

30 ноября 2022 года силовики при обыске у Доного изъяли книги, флешки, телефон и компьютер с ценными историческими материалами, а также интересовались его участием в научных конференциях в Грузии, Азербайджане и Турции и задавали вопросы о его контактах там. Историк предположил, что обыск мог быть проведен силовиками после доноса из-за его публикаций. По его словам, из-за изъятия исследовательских материалов научная работа поставлена под угрозу.

О возвращенных силовиками документах Хаджи-Мурад Доного сообщил поздно вечером 10 ноября в своем телеграм-канале. "На днях мне вернули последнюю папку с бумагами, изъятую вместе с компьютером, телефоном, книгами и пр. год назад при обыске дома. В общем, все вернули. Ничего "ужасного" не нашли, да и не могли найти", - написал он.

Историк отметил, что возвращаться на работу не планирует. "На работу восстанавливаться не будем, да и не возьмет никто, репутация же испорчена)). Да и желания нет. Будем жить как порядочный пенсионер)). Продолжаем трудиться!" – говорится в публикации.

По состоянию на 12.57 мск, под этой публикацией, как и под другими публикациями в телеграм-канале историка, не размещено ни одного комментария.

Хаджи-Мурад Доного – кавказовед, доктор исторических наук, профессор, автор множества десятков книг и монографий, в том числе о Кавказской войне и имаме Шамиле.

В октябре 2019 года в Махачкале была издана книга доктора Доного "Аманат Кавказской войны", посвященная старшему сыну имама Шамиля, которая содержит не опубликованные ранее документы из его жизни. Серьезные исследования на тему Кавказской войны востребованы в современном обществе, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" историки.

15 марта Хаджи-Мурад Доного представил в Махачкале свою книгу "Кавказский газават: Конфронтация взглядов". По словам автора, работа посвящена теме конфронтации среди религиозных деятелей во времена имама Шамиля. Эта книга затрагивает вопросы, которые интересуют сегодня многих жителей Северного Кавказа, указали посетители презентации книги в Махачкале.

Напомним, журналист "Нового дела" Идрис Юсупов в октябре трижды проводил в центре Махачкалы одиночные пикеты с требованием остановить преследование Хаджи-Мурада Доного.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.