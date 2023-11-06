Преподаватель из Дербента после критики объяснилась за слова о конфликте в Палестине

06 ноября 2023, 18:43

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Слова о постановочных роликах из зоны палестино-израильского конфликта были сказаны во время беседы со студентами о фейковой информации, объяснила в видеообращении преподаватель дербентского медколледжа в ответ на критику пользователей соцсетей. Авторы большинства комментариев отказались принять объяснение и потребовали уволить женщину.

Как писал "Кавказский узел", мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. За участие в беспорядках задержан 201 человек, на 155 задержанных составлены административные протоколы, сообщила 5 ноября полиция.

Преподаватель медицинского колледжа в Дербенте записала видео с объяснением своих слов о происходящем в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает сегодня в своем телеграм-канале Sota. "На кураторском часе она рассказала студентам о постановочных видео с гражданскими жертвами, которые снимает ХАМАС. Запись этих слов активно распространялась по соцсетям республики. В итоге женщина была вынуждена записать извинения, сообщив, что переживает за Палестину и является «богобоязненной»", - говорится в публикации издания.

Публикация проиллюстрирована двумя видеороликами. Одна из видеозаписей сделана в учебном заведении, за столами сидят студентки, перед ними выступает женщина. "Вот этих убийств ужасных, вот этого всего нет, девочки. Я хочу, чтобы вы это поняли… Клипы, которые снимаются с этими [пострадавшими] детьми – это не настоящие клипы. Да, какая-то часть [сообщений] – правда", - говорит она.

Второе видео записано в режиме селфи. На нем женщина обращается ко всем дагестанцам. "Дело в том, что на просторах интернета сейчас гуляет ролик с моим участием. Мною был проведен кураторский час. Из данного кураторского часа был вырезан определенный фрагмент, который интерпретировался именно так, как выгодно было некоторым блогерам. Но это всё не так. На данном кураторском часе обсуждалось с детьми именно то, что очень жалко весь палестинский народ, а именно их слабое звено – это женщины, старики и дети. Также говорилось о том, чтобы они не верили всей информации, особенно если это непроверенная информация… Я сама очень богобоязненная личность, я совершаю намаз. Во время этого намаза я всё время прошу Всевышнего, чтобы во всем мире воцарился мир", - сказала преподаватель.

Разъяснения по поводу видеоролика опубликовал сегодня в своем телеграм-канале также дербентский медколледж имени Илизарова. "На данном видео проводился кураторский час, который начался с обсуждения событий в Палестине. Преподаватель и студенты, как медики, выразили свое сопереживание массовой гибели детей, поговорили о роли и сложности работы медицинских работников в этом конфликте. Так как есть официальная информация о тысячах погибших в ходе конфликта, естественно, нельзя говорить о том, что это является неправдой", - говорится в публикации.

Также студентам разъяснялось, что в сети вместе с правдивой информацией распространяется множество фейков, отмечается в сообщении колледжа. "Которые под видом благих намерений могут использоваться деструктивными силами в собственных целях. Мы просили и просим студентов быть внимательными при просмотре постов в соцсетях, не поддаваться на провокации", - говорится в публикации.

Видеозапись фрагмента кураторского часа была размещена, в частности, сегодня в телеграм-канале "Тут Дагестан", на который подписаны 177 тысяч пользователей. По состоянию на 18.30 мск, под публикацией размещено более 500 комментариев. Их авторы в резких выражениях осудили преподавателя. Многие адресовали ей оскорбления и проклятия, сопроводив их антисемитскими высказываниями.

Там же сегодня размещено видео с объяснениями женщины. Авторы большинства комментариев выразили недоверие ее объяснению, также сопроводив свои слова оскорбительными и антисемитскими высказываниями. Многие пользователи потребовали уволить преподавателя.

Лишь несколько пользователей заступились за преподавателя, призвав авторов комментариев принять ее объяснение. "Не осуждайте ее, братья и сестры. Мы не сидели на лекции и правду не знаем", - написал, в частности, Расул Темирханов.

"Если ваш брат поскользнется (ошибется, совершит грех), ищите для него семьдесят оправданий. Если ваше сердце не принимает их (эти оправдания), значит, ваши сердца испорчены. Братья и сестры, мы люди, нам свойственно ошибаться, найдите оправдания ей, и Всевышний найдёт оправдания вам", - написал Ислам Ашуров.

Напомним, с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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