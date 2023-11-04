Юристы и правозащитники поспорили о последствиях извинений Журавеля

04 ноября 2023, 15:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Извинения Никиты Журавеля перед мусульманами за сожжение Корана не повлияют на приговор, указали юристы Галина Тарасова и Ольга Скрипкина. После извинений Журавеля суд может назначить ему мягкое наказание, если этого захотят власти Чечни, возразили правозащитники Оюб Титиев и Светлана Ганнушкина*.

Как писал "Кавказский узел", 9 и 24 октября заседания суда в Грозном по делу волгоградца Никиты Журавеля были перенесены из-за неявки имамов грозненских мечетей, которые выступают потерпевшими по делу. 2 ноября суд допросил двух свидетелей, а сам Журавель попросил прощения у мусульман за свой поступок. "Читаю Коран, изучаю его... дабы понять, как сильно оскорбил чувства верующих... Мой поступок ужасен и не имеет оправдания", - сказал подсудимый.

Обычно извинения подсудимого могут смягчить приговор, но не в случае судебного процесса, проходящего в Чечне, указала юрист Галина Тарасова. "Извинения подсудимого за содеянное могут быть расценены как действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, и относящиеся к числу смягчающих наказание обстоятельств. Но, учитывая резонанс уголовного дела, судебное разбирательство в Чечне и отношение к нему чеченских властей, можно ожидать, что наказание будет близкое к максимальному", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Ольга Скрипкина также считает, что извинения Журавеля скорее всего не повлияют на приговор. "С учетом того, что выбрана тактика показательного суда над ним, скорее всего его извинения не повлияют на приговор. Есть ощущение, что этот суд будет [показательным] примером для остальных. Но обычно извинения и покаяния смягчают приговор", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Участие в процессе 13 имамов грозненских мечетей в качестве потерпевших – необычное явление в судебной практике, считает Галина Тарасова. "Участие в деле такого количества религиозных деятелей делает этот процесс достаточно уникальным. Можно сказать, что ожидается образцово-показательный суд по делу об оскорблении чувств верующих", - сказала она.

Такое же мнение высказала Ольга Скрипкина. "Я не слышала о подобном [прецеденте]. В целом это дело уникально по многим показателям, начиная от перевода Журавеля в Чечню, заканчивая числом имамов, которые признаны потерпевшими", - заметила адвокат.

Извинения Журавеля могли быть как результатом давления, так и искренним раскаянием, сказал правозащитник Оюб Титиев. "Не могу сказать однозначно, что он раскаялся и искренен. Также и то [не могу утверждать], что его заставили сделать такое или не заставили. Сложно однозначно что-то утверждать в ситуации, в которую попал Журавель", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Титиев уверен, что наказание Журавелю напрямую будет зависеть от желания руководства Чечни, а не от суда. "Суд вынесет приговор такой, какой прикажут сверху", - отметил он, добавив, что извинения Журавеля могут иметь значение в контексте смягчения приговора.

Руководитель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* также полагает, что на приговор суда повлияют настроения в руководстве Чечни, которые и определят степень наказания Журавеля. "Для них извинения Журавеля имеют значение. Сам Рамзан Кадыров, как мне кажется, доволен этими словами. Возможно, извинения смягчат приговор, но это зависит от настроения и решения главы Чечни", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, слова Журавеля могут быть искренними. "Если он действительно по своему желанию начал читать, изучать Коран, где много миролюбивого [контента], то вполне вероятно, что он многое осознал и искренне сожалеет о своем поступке. Если все было так, я склонна верить ему. Но знаете, мы имеем дело с тем, что человек находится в чеченской тюрьме, суд идет в Чечне, и нельзя не исключать, что его извинения – результат давления. К сожалению, я не могу сказать, что давления не может быть", - отметила правозащитница.

Напомним, Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана, был задержан 20 мая в Волгограде. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. Глава СКР распорядился передать дело Журавеля в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая Журавель был доставлен в грозненский СИЗО. Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Волгоградец обвинен по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (часть 2 статьи 148 УК РФ, предусматривает до трех лет лишения свободы), а также в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ, предусматривает до семи лет лишения свободы). 13 октября в суде он извинился перед мусульманами за свой поступок, но вину признал частично. "Я себя признаю виновным в совершении преступления по части 2 статьи 148 УК РФ, именно в самом сожжении священной книги - Корана. Но мотивов грубого нарушения общественного порядка у меня не было, так как я не знал целей данного видео", - сказал он.

В августе Никита Журавель был избит в грозненском СИЗО. 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись избиения и заявил, что Журавеля избил Адам Кадыров. Он похвалил 15-летнего сына за этот поступок. Действия сына Кадырова одобрили также приближенные главы Чечни. 6 октября депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что Адаму Кадырову присвоено звание героя Чечни. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Избиение беззащитного человека противоречит чеченским обычаям, указали востоковед Ахмет Ярлыкапов и кавказовед Руслан Кутаев в связи с избиением Журавеля в СИЗО. "Просто так взять и применить насилие нельзя. То есть человека, который осквернил религию, должны были бы судить по религиозным законам и вынести определенное решение, которое, я думаю, не заключалось бы в избиении", – сказал, в частности, Ярлыкапов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.