Чеченский подросток задержан с ножом у синагоги в Страсбурге

20 октября 2023, 23:24

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Французские СМИ сообщили о задержании 15-летнего уроженца Чечни, который стоял с ножом у синагоги в Страсбурге. В его телефоне правоохранители нашли угрозы открыть огонь в лицее из автомата Калашникова, а в истории браузера - поиск цен на такое оружие.

12 октября Совет национальной безопасности и МИД Израиля предупредили, что руководство палестинского движения "Хамас" призвало своих сторонников по всему миру провести 13 октября "День гнева" и напасть на израильтян и евреев. "Разумно предположить, что в различных странах будут проводиться протестные мероприятия, которые могут перерасти в насилие", - процитировал заявление ТАСС.

Подросток чеченского происхождения, имевший при себе клинок длиной двенадцать сантиметров, был задержан полицией, сообщило сегодня издание Le Figaro.

15-летний юноша был арестован с ножом в четверг возле синагоги мира в Страсбурге после того, как потер лезвие ножа о металлические барьеры вокруг синагоги и спрятал нож в рукаве. При этом он утверждал, что случайно нашел нож с 12-сантиметровым лезвием, и заверил, что не знал, что в здании находится синагога, сообщило издание со ссылкой на источники в полиции.

При обыске на его мобильном телефоне было обнаружено сообщение в Snapchat с угрозами. В нем подросток угрожает "палить" из автомата Калашникова по лицею и пишет, что станет "самым известным чеченцем". Также установлено, что он искал в Интернете цены на автомат Калашникова. Подросток объяснил, что хотел приобрести это оружие, поскольку планировал организовать сеть по торговле наркотиками. Расследование было передано в федеральную полицию, указано в публикации.

Подросток был задержан 19 октября, он и ранее был известен местной полиции, а также спецслужбам, говорится в сообщении на сайте радио France Bleu.

Мэр Страсбурга Жанна Барсегян, заявила, что разделяет "эмоции населения Страсбурга и особенно еврейской общины после ареста вооруженного подростка возле синагоги", и поблагодарила сотрудников правоохранительных органов. "Мы не потерпим никаких антисемитских угроз, действий или высказываний на нашей земле", - привело ее слова BFM.com.

12 октября Совет национальной безопасности и МИД Израиля предупредили, что руководство палестинского движения "Хамас" призвало своих сторонников по всему миру провести 13 октября "День гнева" и напасть на израильтян и евреев. Центры еврейских общин в нескольких регионах Южного федерального округа и на Ставрополье были взяты под усиленную охрану В еврейских общинах Махачкалы и Кизляра отменен ряд мероприятий в связи с угрозами палестинских боевиков. В синагоге Нальчика распорядок мероприятий не поменялся, а в общественной еврейской культурно-просветительной организации "Шолом" Северной Осетии приняты усиленные меры безопасности.

"Кавказский узел" также писал, что 13 октября в школе города Аррас во Франции был убит учитель, еще два человека получили ножевые ранения в результате нападения. Нападавшим французские медиа назвали 20-летнего выходца из Чечни Мохамада Могушкова. Могушков отказывается давать показания, он арестован, как и его младший брат, который был задержан недалеко от другой школы, и кузен. Французские СМИ уточнили, что семья приехала во Францию из Ингушетии, а не из Чечни, а отец выслан из страны за причастность к делу о терроризме. Старший брат Мохамада Могушкова отбывает длительный срок по террористической статье, а сам Мохамад находился под наблюдением силовиков и был внесен в список "S" за "радикальный исламизм". В 2014 году власти Франции пытались депортировать семью Могушковых, в которой пять детей, в Россию.

16 октября стало известно, что около 60 человек, в том числе выходцы из республик Северного Кавказа, будут высланы из Франции после этого преступления. Посольство России в ответ заявило, что власти Франции фактически свернули сотрудничество с Россией в правоохранительной сфере.

Нападение Могушкова на учителя, предположительно, было приурочено к годовщине аналогичного преступления: 16 октября 2020 года, в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России, уроженец Чечни Абдулак (Абдуллах) Анзоров, получивший во Франции статус беженца. Анзорова похоронили на родовом кладбище в селе Шалажи Урус-Мартановского района.

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