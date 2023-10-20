Реакция властей на избиение подростка продемонстрировала гибкость морали в Чечне

20 октября 2023, 01:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Чечни ярко продемонстрировали двойные стандарты, наказывая родителей подростка за избиение им сверстника после недавнего восхваления Адама Кадырова за аналогичное насилие над беззащитным человеком. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники усмотрели опасность такого подхода и нормализации демонстративного насилия для чеченского общества, в особенности для молодежи.

"Кавказский узел" писал, что власти Чечни оперативно отреагировали на инцидент с избиением одного подростка другим, после того, как 17 октября видео насилия распространилось в чеченском сегменте соцсетей и мессенджерах. Республиканская прокуратура вечером того же дня отчиталась о начале проверки, а спикер парламента Чечни Магомед Даудов пригрозил наказанием родителям мальчика, отличившегося жестокостью. При этом ранее Даудов одобрил избиение арестованного Никиты Журавеля 15-летним сыном Рамзана Кадырова.

25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись избиения Журавеля. На кадрах видно, как 19-летнего парня, сидящего на стуле и пытающегося закрыть лицо руками, энергично бьет с размаху рукой и ногой в область головы молодой человек. Затем он бросает жертву избиения на пол и наносит еще один удар рукой в область шеи. Журавеля избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни и похвалил сына за этот поступок. Действия сына Кадырова одобрили также депутат Госдумы Адам Делимханов и министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев. Избиение беззащитного человека противоречит чеченским обычаям, указали востоковед Ахмет Ярлыкапов и кавказовед Руслан Кутаев в связи с избиением Журавеля в СИЗО.

Двойные стандарты властей Чечни в реакции на два схожих инцидента представляют опасность для чеченского общества, заявила глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*, комментируя угрозы Даудова родителям за избиение подростка их сыном.

«В одном случае они объявляют героем сына Кадырова за избиение беспомощного человека, а в другом случае они хотят наказать за драку подростков. Это. на самом деле, очень опасное явление для чеченского общества. Эта реакция, независимо от того, насколько она эффективна, характеризует нынешнее плачевное положение дел в Чечне», - сказала она «Кавказскому узлу».

Она отметила, что из Адама Кадырова сделали ролевую модель для всех чеченских подростков. «И Адам Кадыров, и Рамзан Кадыров являются ролевой моделью для подростков и мужчин соответственно, к большому сожалению. Выросло новое поколение, и у них ценности не те, которые традиционно были у прежнего поколения чеченского общества, где важным было уважение к личности человека. Теперь то, что можно одним, нельзя другим, и все постоянно меняется так, как это выгодно властям», - отметила Ганнушкина.

Оправдательные пояснения, что Адам Кадыров якобы защищал Коран, избивая Журавеля, абсолютно некорректны, подчеркнула она. «Это полный абсурд - Коран не нуждается в защите кулаками, в целом идеи не нуждаются в защите силой. Само по себе избиение человека, который не может дать сдачи, является позором для любого мужчины», - указала правозащитница.

Чеченский правозащитник Оюб Титиев уверен, что необходимо прекратить демонстрацию насилия в Чечне. «Насколько такая избирательность (в реакциях на схожие инциденты) опасна, сказать трудно, но эта никому не нужная игра может обернуться большими неприятностями для родителей этого подростка и психологической травмой для него самого. Если преследуется цель воспитания гуманизма у молодежи, то следует прекратить демонстрацию насилия в различных изданиях с массовым доступом для детей и подростков», - сказал он «Кавказскому узлу».

При этом он не считает, что Адам Кадыров является ролевой моделью для чеченских подростков. «Ненависть к поджигателю Корана была среди подростков и до избиения его Адамом. Если бы он избил его, не будучи под защитой властей и был бы готов за это нести наказание, то да, тогда он был бы кумиром», - отметил он.

Сыновья главы Чечни ранее оказывались в центре скандалов после боксерских поединков. Так, Эли без сопротивления одолел сверстника из Ставрополя, а Адам, скорее, проигрывал бой Аслану Биттирову из Кабардино-Балкарии. Победу сыновей Кадырова видят рефери боя, тренеры соперника, сам глава Чечни и его соратники, тогда как зрители, комментаторы и эксперты часто оказываются с их мнением не согласны, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Странные бои сыновей Кадырова".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.