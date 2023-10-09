Армянские политологи сочли невыгодными для Пашиняна переговоры с Алиевым в Тбилиси

09 октября 2023, 18:57

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Согласившись на проведение переговоров с Ильхамом Алиевым в Грузии, Никол Пашинян рискует оказаться без поддержки Запада при том, что Грузия заинтересована в укреплении связей с Азербайджаном, указали армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября во время визита в Тбилиси президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили сообщил о своей готовности инициировать двусторонние и трехсторонние встречи в Грузии, если Армения "даст сигнал о своем согласии" участвовать в этом дипломатическом процессе. "Уникальное положение" Грузии, граничащей как с Арменией, так и с Азербайджаном, делает ее многообещающим посредником, заявил он.

Переговоры Азербайджана и Армении предложено провести в Тбилиси на фоне ослабления интереса сторон к посредничеству России, а Грузия в качестве посредника может получить возможность реализовать совместные транспортные проекты, указали грузинские аналитики Ника Читадзе и Тенгиз Пхаладзе.

Ильхам Алиев не впервые говорит о Грузии как посреднике в армяно-азербайджанских переговорах, при посредничестве Тбилиси даже были возвращены несколько армянских военнопленных, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель Акоп Бадалян.

По его мнению, Азербайджан пытается открыть "как можно больше площади для своей игры", а отказ Алиева от встречи в Гранаде не означает отказ от европейской площадки для переговоров. Об этом, по мнению Бадаляна, говорит согласие Алиева на трехстороннюю встречу в конце октября в Брюсселе.

"Алиев ни от чего не отказался. Он увидел, что на практике отказ от встречи ему никак не создает никаких проблем, тем более, что никакие вопросы в Гранаде не решаются. Он следует тому, что у него есть свои принципы, которые не подлежат изменению, все остальное пусть посредники обговаривают с Пашиняном", - сказал Бадалян, добавив, что Гранада - "всего лишь рабочий процесс", а основные вопросы пока не согласованы.

4 октября Ильхам Алиев отказался от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в испанской Гранаде. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал отменять визит, заявив, что Армения надеялась на этой встрече подписать мирный договор. 5 октября Пашинян в Гранаде подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, включая территорию Нагорного Карабаха.

Создание разных площадок для переговоров связано с крупными политическими интересами и бенефициарами этих интересов, считает политобозреватель. И Алиев тут следует принципу, что бессмысленно препятствовать какой-либо площадке, лучше работать над тем, чтобы продвигать собственные интересы на всех площадках.

В случае с Грузией, по его словам, Алиев опять "открывает площадку для торга со всеми". "Очевидно, что никакой силовой центр не позволит Грузии взять на себя роль посредника, несмотря на заявление Алиева о двусторонних или трехсторонних переговорах. Грузия не имеет такого веса, чтобы отстранить сверхдержавы от переговорного процесса и заменить их на этом поприще. Алиев на грузинской площадке попытается начать торг с Западом, Россией, Ираном", - сказал Бадалян.

Для Армении, по мнению Бадаляна, с учетом реального баланса сил уже нет принципиальной разницы, на какой площадке будут вестись переговоры, потому что, судя по контекстам открытых или закрытых заявлений, повестка переговоров на всех площадках одна и та же. И тут уже борьба идет за то, кто станет модератором этих переговоров. "Армении остается быть готовой к тому, чтобы на всех площадках защитить свои интересы и суметь несколько маневрировать", - заключил Бадалян.

Политолог Андриас Гукасян, напротив, считает, что предложение о грузинском посредничестве новое, и после отказа Алиева от встречи в Гранаде с европейскими лидерами, а по сути, от европейской площадки, Грузия - альтернативное предложение для того чтобы вести переговоры без международных посредников.

"Алиев хочет отказаться от европейской площадки и не может обращаться к московской. Очевидно, Алиев еще пытается сохранить политический баланс между ЕС и РФ. Если Алиев согласится на европейскую площадку, то дисбаланс будет налицо, ибо Москвы там не будет. И наоборот, если он согласится на московскую площадку, ЕС там не будет. В обоих случаях для Азербайджана это чревато последствиями", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Гукасян, добавив, что предложение Грузии как посредника – это фактически предложение прямых переговоров.

Политолог добавил, что Грузия взяла курс на разрыв отношений с ЕС, она готовится к процедуре импичмента президенту, и "откровенно протурецкие силы" начали открыто выступать за региональный курс Тбилиси, ориентированный на Турцию.

Гукасян также отметил, что, если Армения выберет грузинскую площадку, это будет означать действия, направленные против ЕС, но неизвестно, может ли Армения позволить себе это.

"Алиев таким образом пытается вопрос этнической чистки армян в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") зафиксировать с Николом Пашиняном, что у Армении нет претензий, и мирный договор нужно заключить без каких-либо условий, в частности, по возвращению армян в Арцах", - отметил Гукасян.

Именно поэтому, по его мнению, Алиев, несмотря на предварительное согласие, не согласен с брюссельским форматом, ибо там ставится условие возвращения армян в Нагорный Карабах под международным контролем. Заявление Алиева в Тбилиси о грузинской площадке, по мнению Гукасяна, противоречит заявлению о согласии на встречу в Брюсселе.

"Но Никол Пашинян выбрал себе курс на то, чтобы Армения стала мостом между Россией и Турцией, и он заинтересован, чтобы заключить этот мир без каких-либо вопросов, связанных с Арцахом. Я допускаю, что лично у Пашиняна может быть такой интерес - использовать предложение Алиева в двухстороннем порядке заключить мирный договор на условиях Азербайджана. И этот "мир" он преподнесет армянам как гарантию безопасности жителям Армении на ближайшие несколько лет", - считает Гукасян.

Некоторые армяно-азербайджанские встречи в Грузии были и раньше, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог, глава Центра "Модус Вивенди" Ара Папян.

По его мнению, Грузия находится под полным контролем Турции и Азербайджана, и, естественно, для Алиева это вполне выгодная площадка. "Если Алиев считает, что Германия и Франция будут поддерживать Армению, поэтому не едет в Гранаду, то Армении не выгодна грузинская площадка, и она не может считаться нейтральной, вплоть до того, что даже экспертное поле Грузии полностью занято антиармянской пропагандой", - сказал Папян.

По его мнению, если Алиев останется один на один с Пашиняном, то Пашинян не только не будет реально сопротивляться, но и просто будет со всем соглашаться. "Ситуация такая, что многие руководители других стран занимают более проармянскую позицию, чем сам Пашинян. Повестка дня на разных площадках может кардинально меняться, тут важны даже оттенки. А Пашинян, будучи непрофессионалом в переговорном процессе, еще и действует в одиночку, без серьезных советников", - отметил Папян.

Он отметил, что фактор площадки очень важен, но ключевым вопросом является то, что в Грузии Пашинян должен переговариваться с Алиевым тет-а-тет с самых слабых позиций.

Предложения о проведении армяно-азербайджанских переговоров в Грузии уже звучали, но с грузинской стороны, и принципиально важно то, что впервые это прозвучало со стороны Алиева, сказал корреспонденту "Кавказского узла" аналитик Давид Степанян.

Аналитик связывает это предложение Алиева с его отказом ехать в Гранаду. "Алиев согласен на любую площадку, лишь бы она не курировалась Западом, поскольку на Западе дали понять Алиеву, что в западных переговорах нет места ни так называемым анклавам, ни так называемому Зангезурскому коридору. Будет демаркация, делимитация границ по картам 1975 года, будет признание этнических чисток в Арцахе, отражением чего является упоминание пункта, согласно которому арцахским беженцам должна быть Азербайджаном дана возможность вернуться в свои дома. А Алиев пытается избежать всего этого, и ради этого он выступает с предложением перенести переговоры в Тбилиси", - отметил Степанян.

Степанян сомневается, что Алиев, несмотря на предварительное согласие поехать на переговоры в Брюссель, туда поедет. Алиев сейчас пытается переиграть, чтобы перед ним Брюссель не поставил документ, в котором не будет "анклавов", "коридоров", возможности для карабахцев вернуться на свою родину, считает аналитик.

Учитывая, что в Грузии площадка не будет модерироваться Западом, номинально будет модерироваться Тбилиси, за которой стоит Россия, Алиев пытается проявить волю к переговорным процессам, но в тех рамках, которые выгодны ему одному. На Западе после принятия резолюции в Гранаде таких выгод у него не осталось, сказал Степанян.

"Армения обязана отказаться от грузинской площадки. Любая площадка, которая не будет курироваться Западом, для Армении это провал. Запад - это Брюссель, за которым стоит Вашингтон", - пояснил он.

Армения, по его мнению, способна отказаться от грузинской площадки, под давлением сегодня находится Баку, а не Ереван. "Но если вдруг руководство Армении пойдет в обратную сторону, откажется от западной площадки, это в первую очередь ставит вопросы перед самим руководством Армении, потому что никакой геополитической целесообразности для такого нет. Это вызовет сомнение в его искренности и намерении довести переговорный процесс до логического конца, который подразумевает защиту армянского народа", - заключил Давид Степанян.

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