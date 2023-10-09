Грузинские аналитики объяснили интерес Тбилиси к участию в переговорах Баку и Еревана

09 октября 2023, 16:26

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Переговоры Азербайджана и Армении предложено провести в Тбилиси на фоне ослабления интереса сторон к посредничеству России, а Грузия в качестве посредника может получить возможность реализовать совместные транспортные проекты, указали аналитики Ника Читадзе и Тенгиз Пхаладзе.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября во время визита в Тбилиси президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили сообщил о своей готовности инициировать двусторонние и трехсторонние встречи в Грузии, если Армения "даст сигнал о своем согласии" участвовать в этом дипломатическом процессе. "Уникальное положение" Грузии, граничащей как с Арменией, так и с Азербайджаном, делает ее многообещающим посредником, заявил он.

4 октября Ильхам Алиев отказался от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в испанской Гранаде. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал отменять визит, заявив, что Армения надеялась на этой встрече подписать мирный договор. 5 октября Пашинян в Гранаде подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, включая территорию Нагорного Карабаха.

У Грузии добрососедские отношения с Арменией и с Азербайджаном, поэтому предложение Ильхама Алиева вполне ожидаемо, сказал руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

Кроме того, по его словам, ранее Россия исполняла роль посредника, но сейчас такого желания не наблюдается ни у Армении, ни у Азербайджана. При этом в случае посредничества Грузии у России ослабнет влияние на Южном Кавказе.

"Алиев отказался от встречи с Пашиняном после того, как часть Европарламента осудила действия Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. Если их встреча будет проводиться в Грузии, то Грузия станет играть роль посредника и будут рассматривать вопрос развития трехсторонних отношений", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Исходя из того, что эти переговоры будут проводиться в Грузии, стороны могут рассматривать и вопрос развития трехсторонних отношений, а также проекты в области транспорта, в результате чего повысится транзитная роль Грузии в части коммуникаций и энергетики, отметил Читадзе.

"Есть транспортный проект Баку – Тбилиси – Ахалкалаки – Карс, но для его осуществления стороны должны договориться, чтобы разблокировать границу между Арменией и Турцией и между Арменией и Азербайджаном. После этого можно говорить о трехстороннем сотрудничестве", - сказал он.

Предложение Алиева не ново, с подобной инициативой на протяжении нескольких лет выступала Грузия, заметил профессор Грузинского института общественных дел, бывший советник президента Грузии по вопросам внешних связей Тенгиз Пхаладзе.

"Грузинская сторона неоднократно выступала с инициативой о проведении переговоров в Грузии, но из-за конъюнктуры стороны приняли решение провести переговоры не в Грузии. Однако есть вероятность того, что конъюнктура меняется, и Алиев выразил согласие на предложение грузинской стороны. И эта встреча в Тбилиси возможна в случае согласия Армении", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Эксперт пояснил, что Грузия предлагает Тбилиси для места встречи "в качестве платформы, но не медиации". Грузия заинтересована в мире и процветании региона, и Тбилиси как столица соседней страны "совершенно естественное место для таких переговоров", сказал он.

Пхаладзе отметил, что вопрос переговоров между Азербайджаном и Арменией – тема двухсторонних взаимоотношений. Однако в ходе переговоров и в зависимости от их повестки дня может быть либо отдельное мирное соглашение и отдельно другие темы, либо это будет в одной повестке.

"В этом вопросе Грузия ничего не может предложить, это зависит от видения процесса Азербайджаном и Арменией. Вся нагрузка по решению этого вопроса только на этих двух странах", - сказал он.

Отметим, за день до визита в Тбилиси, 7 октября, Ильхам Алиев заявил главе Совета Евросоюза Шарлю Мишелю, что "восемь сел Азербайджана все еще находятся под оккупацией Армении".

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