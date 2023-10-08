Два жителя Абхазии оштрафованы за установку майнинг-ферм

08 октября 2023, 14:47

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Силовики нашли в Сухуме и Гагрском районе две майнинг-фермы, изъято 197 аппаратов для добычи криптовалюты, отчиталось МВД Абхазии. За незаконные подключения к электросетям оштрафованы два местных жителя.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября МВД Абхазии отчиталось о закрытии крупной майнинг-фермы, найденной в лесу около Ткуарчала. В отношении владельца фермы, жителя села Звандрипш, был составлен административный протокол.

В марте 2022 года парламент Абхазии в окончательном чтении принял законопроекты, предусматривающие административную и уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалют. Незаконное потребление электроэнергии предусматривает для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Абхазии штраф в размере 20 минимальных размеров оплаты труда за каждый киловатт мощности подключенного к электросетям оборудования.

Сотрудники МВД и Госстандарта Абхазии нашли две майнинговые фермы, сообщило МВД Абхазии. "Владельцы привлечены к административной ответственности. Изъято 197 аппаратов", - говорится в сообщении, размещенном 7 октября в телеграм-канале ведомства.

Согласно публикации, одна из ферм была оборудована в Сухуме на территории бывшей табачной фабрики. Там к электросетям были подключены 146 аппаратов для добычи криптовалюты общей мощностью 292 кВт/ч. В отношении владельца фермы, жителя села Звандрипш Гудаутского района, составлен протокол.

Другая ферма из 51 аппарата для добычи криптовалюты найдена в ангаре в поселке Бзыбь Гагрского района. "Мощность незаконно потребляемой энергии составила 110 кВт/ч. Аппараты изъяты и помещены на специализированный склад временного хранения", - говорится в видеоролике, которым проиллюстрирована публикация МВД. Владелец оборудования, житель Гудаутского района привлечен к административной ответственности, отметило ведомство.

Напомним, в Абхазии регулярно случаются аварии на электросетях и вводятся веерные отключения. Проблемы в энергетике связаны с нелегальными подключениями оборудования для майнинга криптовалют, заявила компания "Черноморэнерго". С 26 марта жителям в целях экономии отключали свет на три часа в сутки. Ограничения были сняты 4 апреля.

Проблемы в энергетике Абхазии связаны в том числе с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщил ранее гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа. При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

В ноябре 2022 года Абхазия получила переток электроэнергии из России. Это произошло в третий раз за два года. В частности, Абхазия запросила электричество из России в декабре 2020 года, когда "Черноморэнерго" из-за увеличения потребления и изношенности сетей также вводило график ежедневных отключений электроэнергии. С 11 декабря 2020 года Абхазия начала получать переток из России. Несмотря на это, в конце декабря того же года жители Сухума пожаловались, что энергоснабжение отключается ежедневно.

Годом позже, в декабре 2021 года, запрос на переток электроэнергии был объяснен низким уровнем воды в водохранилище Ингурской ГЭС, после чего Россия помогла восполнить дефицит электроэнергии. Ранее, в июне того же года, "Черноморэнерго" заявило, что потребление электроэнергии в Абхазии значительно превысило показатели прошлых лет, в связи с чем был введен график отключений в ночное время и рано утром.

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция, расположена на реке Ингури. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией Грузии и непризнанной Абхазии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Галском районе. При этом 100 процентов акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".

Однако перебои с подачей света не прекратились после того, как Абхазия получила переток электроэнергии из России. В январе 2022 года в связи с высокими нагрузками на подстанции "Черноморэнерго" ввело график отключений электроэнергии в Сухуме. Ограничения были сняты лишь в апреле 2022 года.

Регулярные отключения света в Абхазии приводят к выходу из строя бытовой техники, а слабое напряжение в сети не позволяет пользоваться отоплением, пожаловались ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. В конце декабря 2020 года из-за нестабильной подачи электроэнергии руководство больницы Сухума приняло решение отключить компьютерный томограф.

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