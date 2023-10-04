Акция протеста в Ереване. Сентябрь 2023 г. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

04 октября 2023, 16:43

Активист задержан в ходе акции протеста в Ереване

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Организация Объединенных Наций должна привлечь Азербайджан к ответственности за действия в отношении армян в Нагорном Карабахе, заявили участники акции в Ереване. Один из ее участников был задержан.

Как писал "Кавказский узел", после того как Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана, в Ереване проходили акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Участники акций также требовали внимания международных структур к ситуации в Нагорном Карабахе.

После проведения 19-20 сентября Азербайджаном контртеррористической операции в Нагорном Карабахе его покинули почти все жители. На 1 октября в Армению прибыли 100 514 карабахских беженцев. Миссия ООН 2 октября заявила, что в Карабахе остаются от 50 до 1000 этнических армян. 3 октября власти Азербайджана сообщили, что в офис миграционной службы в Ханкенди (Степанакерте) пришли пять жителей Карабаха, еще двое зарегистрировались для получения гражданства Азербайджана во время визита сотрудников службы в районы города.

Активисты инициативной группы "Открытие" провели акцию у армянского офиса ООН с требованием привлечь Азербайджан к ответственности за этнические чистки в Нагорном Карабахе, передает корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции заявили, что Азербайджан "проводит политику геноцида армян". "Агрессивная война осенью 2020 года, блокада Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла"), очередная военная агрессия 19-20 сентября, этническая чистка армян имеет международный юридический термин "геноцид". ООН обязана привлечь Азербайджан и его спонсоров к ответственности за преступление против человечности", - сказано в обращении к ООН, зачитанном в ходе акции.

В ходе акции гражданский активист Микаел Маргарян поджег в знак протеста несколько деревянных поддонов, установленных ранее для сбора гуманитарной помощи. Однако был задержан силовиками.

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Примечание:

"Politico раскрыло данные о переговорах России и Запада перед военной операцией в Карабахе", "СМИ сообщили об отказе Алиева встречаться с Пашиняном в Гранаде", "Азербайджанская полиция начала работу в столице Карабаха".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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