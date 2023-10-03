НПО потребовали раскрыть материалы дел о трагедиях в Гурии и Шови

03 октября 2023, 08:46

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Власти Грузии должны обеспечить проведение эффективного расследования трагедий в Гурии и Шови, где в результате оползней погибли десятки человек, а также открыть доступ к материалам дела журналистам и представителям общественных организаций, отметили в совместном заявлении шесть грузинских НПО.

Как информировал "Кавказский узел", 3 августа на курорте Шови в Грузии сошел оползень. К 10 сентября были найдены тела 32 погибших, после этого о погибших не сообщалось. В ночь на 8 сентября в селах Гурии на западе страны после обильных осадкой вышли из берегов реки, в нескольких местах сошел оползень. Погибли три человека.

Грузинские неправительственные организации (НПО) – Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA), Фонд "Открытое общество" (OSGF), Партнерство по правам человека, "Сапари", Центр по правам человека (HRC) и Центр социальной справедливости (SJC) – выступили 2 октября с совместным заявлением, в котором потребовали от властей эффективного расследования инцидентов в Шови и Гурии.

Активисты задались вопросами, почему власти не обеспечили безопасность людей, можно было ли избежать человеческих жертв, кто должен понести ответственность за произошедшее и что нужно сделать, чтобы избежать подобного в будущем.

В стране есть ряд системных проблем, связанных с отсутствием системы раннего оповещения о стихийных бедствиях, управления событиями и надлежащего реагирования. Кроме того, по мнению активистов, провести всестороннее, полное и объективное расследование подобных случаев проблематично, что совершенно объективно приводит к недоверию потерпевших и общественности.

НПО призвали правительство Грузии, службу по чрезвычайным ситуациям, национальное агентство по охране окружающей среды, глав администраций муниципалитетов Они, Озургети и Ланчхути, МВД и прокуратуру Грузии, а также парламент страны дать исчерпывающие ответы на озвученные вопросы – надлежащим образом изучить обстоятельства трагедий и определить виновных.

Генпрокуратура должна обеспечить полную реализацию своих прав потерпевшими и предоставить адвокатам к материалам дела, своевременно проводить следственные действия и регулярно информировать жителей о результатах расследования, сказано в заявлении.

"Также полный доступ к публичной информации должен быть предоставлен журналистам. Кроме того, власти должны начать работу по созданию систем раннего оповещения о стихийных бедствиях", – говорится в заявлении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат "Партнерства за права человека" Ана Тавхелидзе рассказала, что ознакомилась с 35-ю томами дела о смерти Давида Бериашвили во время трагедии в Шови. Следствие отказывается выдавать копии материалов дела, и потому адвокату пришлось их изучать на месте.

"Поэтому мы говорим, что это не называется материалами и поэтому мы должны были дать копии материалов, чтобы нам не пришлось неделями и месяцами ездить в Кутаиси и изучать материалы", – привел 2 октября в своем эфире телеканал Мтавари архи" слова Тавхелидзе, перевод которых выполнил корреспондент "Кавказского узла".

За последний месяц дело о трагедии в Шови увеличилось на 10 томов, и в их материалах есть признаки того, что следствие пытается исправить ряд недостатков в деле, о которых адвокаты говорили ранее – это, в том числе, несвоевременный допрос свидетелей и проведение медицинской экспертизы тел, сказала Тавхелидзе.

"Эти недостатки сейчас исправлены только формально и как это отразится на деле, это еще вопрос", – отметила она.

Из материалов дела следует, что следователи провели осмотр места происшествия спустя месяц после катастрофы, и что к этому времени оно существенно изменилось, обратила также внимание адвокат.

Власти Грузии заявили, что предприняли все необходимые меры.

В частности, первый заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе заявил, что семьи погибших во время стихийного бедствия в Шове и Гурии получат компенсацию в размере 20 тысяч лари (около 7600 долларов).

Уже подтверждено, что более 300 семей в Гурии подлежат выселению, в то же время проверки домов продолжаются, заявил 2 октября в эфире телеканала "Общественный вещатель" Какауридзе, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

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