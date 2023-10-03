Житель Махачкалы обвинен в клевете на силовиков

03 октября 2023, 04:37

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Владелец телеграм-канала в Дагестане распространял заведомо ложные сведения о совершении силовиками тяжких и особо тяжких преступлений, он обвинен в клевете, сообщило следствие.

По данным следствия, житель Махачкалы создал и администрировал телеграм-канал, посредством которого распространял заведомо ложные сведения о действиях сотрудников правоохранительных органов, обвиняя их в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. При этом опубликованные текстовые материалы распространялись публично, говорится в сообщении, опубликованном 2 октября в телеграм-канале Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану.

Махачкалинец обвинен в совершении преступления по части 5 статьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 1 , проводятся следственные действия.

Отметим, что максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок до пяти лет.

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