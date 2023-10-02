Волгоградский следователь осужден за многомилионные взятки

02 октября 2023, 12:59

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Суд приговорил к 10 годам заключения бывшего следователя Дмитрия Николаева, признав его виновным в получении взяток на 21 миллион рублей. В обмен на взятки Николаев обещал помочь обвиняемым перевестись из СИЗО под домашний арест.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 мая 2021 года стало известно, что бывший следователь Дмитрий Николаев был задержан в Волгограде и арестован по подозрению в получении двух крупных взяток.

Дзержинский районный суд Волгограда приговорил Дмитрия Николаева к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, оштрафовал его на 12 миллионов рублей, а также лишил звания "майора юстиции" и права занимать должности на госслужбе на пять лет. Николаев признан виновным в получении взяток в особо крупном размере, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Волгоградской области.

Пособник Николаева, Руслан Тришин, приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, он также оштрафован на 12 миллионов рублей. Суд его признал виновным в посредничестве во взяточничестве, привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Обвиняемые обжаловали приговор, однако Волгоградский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Решение суда вступило в силу.

По версии следствия, с 2017 по 2019 годы следователь Николаев через посредника Тришина получил 21 миллион рублей в виде взяток. В обмен он обещал обвиняемым посодействовать в том, чтобы им была изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Комментариев от представителей осужденных не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 8 июня стало известно, что в Волгограде начальник отделения кадров военного подразделения Андрей Горшенев был разжалован из майоров в рядовые и приговорен к пятилетнему сроку за взятки и мошенничество.

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