02 октября 2023, 12:59

Волгоградский следователь осужден за многомилионные взятки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к 10 годам заключения бывшего следователя Дмитрия Николаева, признав его виновным в получении взяток на 21 миллион рублей. В обмен на взятки Николаев обещал помочь обвиняемым перевестись из СИЗО под домашний арест.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 мая 2021 года стало известно, что бывший следователь Дмитрий Николаев был задержан в Волгограде и арестован по подозрению в получении двух крупных взяток.

Дзержинский районный суд Волгограда приговорил Дмитрия Николаева к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, оштрафовал его на 12 миллионов рублей, а также лишил звания "майора юстиции" и права занимать должности на госслужбе на пять лет. Николаев признан виновным в получении взяток в особо крупном размере, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Волгоградской области.

Пособник Николаева, Руслан Тришин, приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, он также оштрафован на 12 миллионов рублей. Суд его признал виновным в посредничестве во взяточничестве, привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Обвиняемые обжаловали приговор, однако Волгоградский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Решение суда вступило в силу.

По версии следствия, с 2017 по 2019 годы следователь Николаев через посредника Тришина получил 21 миллион рублей в виде взяток. В обмен он обещал обвиняемым посодействовать в том, чтобы им была изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Комментариев от представителей осужденных не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 8 июня стало известно, что в Волгограде начальник отделения кадров военного подразделения Андрей Горшенев был разжалован из майоров в рядовые и приговорен к пятилетнему сроку за взятки и мошенничество.

 Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Дело волгоградской судьи направлено в Краснодар", "Волгоградский активист возобновил спор с властями о необходимости масочного режима", "Адвокат пожаловался на угрозы после приговора Милюкову".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 октября 2023, 14:37

02 октября 2023, 14:05

  • Кавказские активисты назвали причины недовольства учебником Мединского

    Критика нового школьного учебника истории вызвана тем, что в предыдущих учебниках депортация народов Кавказа не объяснялась их сотрудничеством с фашистами, указали активисты Кады Халкечев, Тамара Гериева и историк Уташ Очиров. Авторы нового учебника вольно трактовали события тех лет, подтвердил историк Павел Полян.

02 октября 2023, 13:27

  • Боец из Волгоградской области убит на Украине

    В военной операции на Украине погиб Алексей Макеев из Новоаннинского района, сообщили власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 514 бойцов из Волгоградской области.

02 октября 2023, 12:02

  • Дело Вагифа Хачатряна передано в суд

    В Бакинский военный суд направлено дело в отношении жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна, обвиняемого в нападении на азербайджанское село в 1991 году.

02 октября 2023, 11:07

  • Зарифа Саутиева этапирована в Зеленокумск

    Ингушская активистка Зарифа Саутиева этапирована из СИЗО в Пятигорске в Зеленокумск, где будет отбывать срок наказания в женской колонии по делу о создании экстремистского сообщества.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи