Абхазия отмечает освобождение Сухума

27 сентября 2023, 13:00

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В день 30-летия освобождения Сухума от грузинских войск руководители Абхазии возложили цветы к мемориалу погибшим. Годовщину освобождения в столице Абхазии отмечают военно-патриотическими соревнованиями школьников, художественными выставками и театрализованным представлением.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году жители Абхазии в день празднования 25-летия победы в грузино-абхазской войне и провозглашения независимости посетовали на плачевное состояние экономики и разрозненность людей. Опрошенные "Кавказским узлом" абхазские журналисты назвали главным достижением за этот период признание рядом стран и мирное существование с внешней угрозой.

14 августа 1992 года Госсовет Грузии отменил постановление о независимости Абхазии и направил туда войска. Активные боевые действия продолжались до конца сентября 1993 года, погибло более 8000 человек, примерно 18 тысяч человек было ранено. Около 200 тысяч грузин - почти половина довоенного населения Абхазии - было вынуждено покинуть свои дома, указано в справке "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты".

Сегодня церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в войне 1992-1993 годов состоялась в сухумском Парке Славы. Почтить память погибших пришли руководители республики, в том числе президент Аслан Бжания, спикер парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Александр Анкваб, ветераны войны и родственники погибших.

В день 30-летия освобождения Сухума в городе проходит конкурс строевой песни, военно-патриотические соревнования, художественные выставки. В Абхазской государственной филармонии запланирован праздничный концерт. Вечером также намечено театрализованное представление, а в кинотеатре под открытым небом планируется показ фильмов. В память о погибших пройдет памятная акция с запуском фонариков, затем праздничный фейерверк, информирует "Апсныпресс".

Напомним, в 2017 году редактор газеты "Чегемская правда" Инал Хашиг назвал главными достижениями Абхазии после вооруженного конфликта "демократию и свободу слова". "Хотелось, чтобы за это время мы сделали такой же рывок в сфере экономики, однако с этим как-то не очень вышло. Наверное, это дело времени. Но у нас есть базовые принципы государства, которые должны быть в любом обществе", - сказал Хашиг "Кавказскому узлу".

Журналистка Стелла Адлейба тогда же назвала главным достижением Абхазии то, что "Россия стала ее стратегическим партнером". Что касается отдельных сфер жизни, то "достижений нет", сказала она "Кавказскому узлу". "Не хочу показаться пессимистом. Но, на мой взгляд, если посмотреть назад, то мы не увидим никаких особых достижений наших президентов. А впереди я вижу обрыв. То, что происходило за эти 25 лет - признание, какая-то помощь от России и все остальное - просто было стечением обстоятельств", - сказала журналистка.

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